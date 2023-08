Es ist die 71. After-Work-Party insgesamt und die dritte Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr, erklärt die Stadt Ettenheim. Die Bewirtung übernehmen die Handballabteilung der Turngemeinde Altdorf, der Tennisclub Ettenheim, der Harmonika-Spielring-Ettenheim, der Schwimmbadförderverein und der Förderkreis Stadtkapelle Ettenheim.

Unterhalten werden die Besucher im Rohanhof von der Band „Spirits and Music“. Diese besteht aus den beiden Musikerinnen Sandra Schwörer und Jenny Jahnz, die mit ihren harmonischen Stimmen mit Gitarre und Cajon-Drumset den Klang ganzer Bands in den Rohanhof bringen, heißt es in der Ankündigung. Sandra (Gesang, Schlagzeug, Percussion und Melodica) und Jenny (Gesang, Gitarre und Harfe) interpretieren Songs aus verschiedenen Genre, von Elvis über Peter Maffay bis hin zu Janis Joplin, CCR, Tracy Chapman und aktuellen Künstlern wie Pink, Adele und Robbie Williams. Dabei greifen sie auf ihre langjährigen Erfahrungen in unterschiedlichen Bands zurück. Sandra, bekannt als eine der Frontfrauen von „John Amann and The Legends“, und Jenny, die bei „Attika“ in die tiefen Saiten zupft, präsentieren mit Herz und Leidenschaft mal fetzige Rocknummern, mal gefühlvolle Balladen, heißt es in der Ankündigung.