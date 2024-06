Feiern in Schömberg: Street Food Fiesta zieht viele Gäste an

1 Bei der Street Food Fiesta im Schömberger Kurpark war einiges geboten. Foto: Albert M. Kraushaar

Das Angebot im Schömberger Kurpark kam bei den Besuchern an. Auch eine Delegation aus Höchenschwand dabei.









Von „Texas Burger“, „Maistortillas“, „Hilly Billy Corndogs“, „Langos Mampfkarte“ bis zu „Pan De Picana“ und „portugiesische Spezialitäten“: Food Truck an Food Truck reihte sich an diesem Wochenende im Schömberger Kurpark. Auf einem der fantasievollen Trucks stand „Route 66“ in Anspielung auf die einst legendäre Fernstraße in den USA. Das Gefährt stammte aber nicht aus der Neuen Welt, sondern aus Neubulach.