So schön war das Donauquellfest

Feiern in Donaueschingen

Was für ein tolles Donauquellfest. Die große Party am letzten Juni-Wochenende machte den Residenzbereich zwischen Donauquelle und Brigachufer zur stimmungsvollen Feiermeile. Tausende Gäste konnten insbesondere abends die laue Sommerstimmung genießen und ließen es sich am Samstag bei Kaltgetränken und netter Unterhaltung gut gehen.