Feiern in der Region: Die Partys machen auch vor Weihnachten nicht Halt

Besinnlichkeit und Ruhe trifft auf Party, Rave und Tanzlaune. Auch an Heiligabend und den zwei Weihnachtsfeiertagen muss abends nicht auf das Ausgehen verzichtet werden. Hier eine kurze Übersicht über die Weihnachtspartys in der Region.

Weihnachten – eine Zeit an der gemütlich mit der Familie gegessen wird und unter dem Baum Geschenke ausgepackt werden. Die Ruhe bleibt aber nicht den ganzen Abend, denn abends nach der Bescherung steigen die Partys. Das heißt für alle Feierlustigen rein ins Party-Outfit und ab ins Nachtleben – und das wird in der Region an Weihnachten geboten.

Zollernalbkreis In der Kulturfabrik in Albstadt-Ebingen kann zwei Tage lang das Tanzbein geschwungen werden. An Heiligabend öffnet die Abendkasse ab 22 Uhr. Auf drei Floors können Partylustige zwischen 90er und 2000er Ohrwürmern auf dem Mainfloor, Christmas Rave mit Eska in Raum A1 und Oldschool und Hip Hop mit DJ Gee Effect wählen. Welcomedrinks gibt es bis 23 Uhr.

Lesen Sie auch

Am ersten Weihnachtsfeiertag heißt es dann: Balkan-Weihnachtsparty mit DJane Tamaris. Alle Gäste erwartet eine kostenlose Weihnachtsmütze und Geschenke. DJ Unique legt Hip Hop und Afro auf. Außerdem gibt es eine LED Tupan Show zu sehen.

Zwei Partys steigen im Kreis Calw

In der alten Seminarhalle in Nagold steht ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag eine „X-Mas Party by Robby the Cook“ an. Das Nachttreiben beginnt um 21 Uhr. DJ Sally B sorgt für Stimmung und ein Foodtrack für einen vollen Bauch. Im Vorverkauf kosten Tickets 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.

„X-Mas Club Beats“ werden im Saal 51 im Tempel of Music am Mittwoch, 25. Dezember, versprochen. Der Eintritt bei DJs kostet 10 Euro und Einlass ist ab 21.30 Uhr.

Kreis Rottweil, Freudenstadt, Schwarzwald-Baar-Kreis In den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt und Schwarzwald-Baar-Kreis hingegen scheint es über die Feiertage ruhig zu sein. Dafür gibt es in den Dezembertagen davor meist schon Weihnachtspartys. So zum Beispiel am Samstag, 21. Dezember, im Kraftwerk Rottweil. Dieses Event ist allerdings bereits ausverkauft.