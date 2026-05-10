Feiern in Blumberg: Straßenfest erhält bayerische Note

Die Stadtverwaltung Blumberg konzipiert traditionelle Veranstaltung neu. Sie soll als Oktoberfest ein größeres Rahmenprogramm und mehr Schwung bieten.
Mit neuen Ideen will die Stadtverwaltung Blumberg nach über 50 Jahren das Straßenfest traditioneller gestalten. Nach interner Sitzung, in der sich auch Bürgermeister Markus Keller mit eigenen Ideen einbrachte, soll diese Veranstaltung am 12. September unter dem Motto „Oktoberfest“ einen frischen Charakter erhalten. Die beliebte Herbstveranstaltung liegt ab sofort unter der kompletten Verantwortung der Stadt Blumberg. Das Vereinskomitee, das in der Vergangenheit jahrelang mitorganisierte, wurde verabschiedet.