Mit Messer gedroht, Feuer gelegt Polizei nimmt Frau in Schömberg in Gewahrsam – so lief der Großeinsatz ab

Stundenlang herrschte in Schömberg Unsicherheit, ein Blaulicht-Großaufgebot war vor Ort. Gegen 10.30 Uhr ist alles vorbei, die Polizei nimmt eine Frau in Gewahrsam. So lief es ab.