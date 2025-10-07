Feiern in Altensteig: Hier dreht sich alles um süße Früchtchen

Das traditionelle Apfelfest rund um den Walddorfer Streuobstpfad findet am 12. Oktober statt.

Traditionell am zweiten Sonntag im Oktober dreht sich in Walddorf alles um Äpfel und Streuobst, und zwar in diesem Jahr zum 23. Mal. Das Fest beginnt um 10 Uhr in der Halle mit einem Gottesdienst. Anschließend begrüßt Ortsvorsteher Dominik Bitzer die Gäste. Bis 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm rund um das Thema Streuobst und verwandte Themen. Stände und Programm finden die Besucher in einer 1,5 Kilometer langen Runde über den Streuobstpfad zwischen Festhalle, Infopavillon und Backhaus. Übersichtspläne erleichtern die Orientierung, diese sind auch über die Homepage Altensteig oder per QR-Code einsehbar.

Probieren, staunen und genießen Der Genuss kommt dabei nicht zu kurz. Örtliche Vereine übernehmen die kulinarische Versorgung: aus Walddorf CVJM, Feuerwehr, Liederkranz, Musikverein, Sportverein und aus Altensteig der Obst- und Gartenbauverein. Bauernmarktstände vor der Halle bieten Gutes aus der Region wie Obst und Obsterzeugnisse, Gemüse, Honig, Öle, Seife, Weidenkörbe, Holzarbeiten und mehr. Nach einem Jahr Pause gibt es dort einen Stand mit samenfestem Saatgut, darunter etliche Garten-Raritäten.

In der Halle ist die Obstschau aufgebaut mit rund 150 Apfel- und Birnensorten, betreut von Obst- und Garten-Fachwarten. Es darf auch probiert werden. Ein Wildobst-Tisch zeigt weitere Gehölze mit essbaren Früchten.

Markus Zehnder bestimmt Obstsorten

Obstsorten werden von 13.30 bis 16 Uhr von Markus Zehnder bestimmt, dem früheren Fachberater im Zollernalbkreis und einem der besten Sortenkennern Baden-Württembergs. Wichtig dabei: fünf typische, gesunde, madenfreie Früchte pro Sorte mitbringen. Als Beitrag zur Finanzierung wird ein Betrag von 2 Euro pro vorgelegter Sorte erhoben. Der Experte bestimmt maximal drei Sorten pro Besucher, damit alle Interessenten eine Gelegenheit bekommen, dieses Angebot wahrzunehmen.

Für Kinder ist auch einiges geboten: Kutschfahrten ab 13 Uhr, Mähen mit der Sense für Jung und Alt, Förster bieten Basteln mit Holz, Fachwarte Mitmachaktionen für Groß und Klein, auch beim Saftpressen an der alten Moste kann geholfen werden. Von 13 bis 16 Uhr ist die Spielwiese des Bildungshauses geöffnet.

Das Leben in der Streuobstwiese

Besucher können ihre sauberen und rostfreien Sensen zum Dengeln bringen. Der NABU Oberes Nagoldtal zeigt das Leben in der Streuobstwiese. Die Baum- und Fachwartvereinigung im Landkreis Calw bietet Informationen zum Schwerpunktthema „Einen guten Start für den Obstbaum auf der Wiese“. Um 13 Uhr wird ein Baum der Sorte „Raafs Liebling“ gepflanzt. Garten-Bühler stellt Obstbäume verschiedener Wuchsformen aus, Geräte für die Baumpflege aus dem Bestand der Streuobstinitiative werden vorgestellt.

Am Walddorfer Treffpunkt für Most können die Besucher von 14 bis 17 Uhr den eigenen Most mitbringen, auch Besonderheiten, eigene Mostkreationen sind willkommen. Alle können probieren, vergleichen und ausgiebig darüber debattieren.

Parkplätze sind sowohl bei der Firma Marc Avi, Unterer Schelmenrain 10 sowie von Altensteig kommend links der Altensteiger Straße ausgewiesen.