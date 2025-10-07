Feiern in Altensteig: Hier dreht sich alles um süße Früchtchen

Das traditionelle Apfelfest rund um den Walddorfer Streuobstpfad findet am 12. Oktober statt.
Traditionell am zweiten Sonntag im Oktober dreht sich in Walddorf alles um Äpfel und Streuobst, und zwar in diesem Jahr zum 23. Mal. Das Fest beginnt um 10 Uhr in der Halle mit einem Gottesdienst. Anschließend begrüßt Ortsvorsteher Dominik Bitzer die Gäste. Bis 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm rund um das Thema Streuobst und verwandte Themen. Stände und Programm finden die Besucher in einer 1,5 Kilometer langen Runde über den Streuobstpfad zwischen Festhalle, Infopavillon und Backhaus. Übersichtspläne erleichtern die Orientierung, diese sind auch über die Homepage Altensteig oder per QR-Code einsehbar.