Von Rock und Pop bis Schlager ist alles geboten bei der Lionsnight des Lions-Clubs Villingen-Schwenningen Mitte am Samstag, 29. April, in Villingen. Der Reinerlös ist für den guten Zweck.

Der Reinerlös wird verwendet, um das DRK Villingen und die Tafelläden in Villingen und Schwenningen mit Spenden zu unterstützen.

Den Auftakt bildet ein Konzert des Laetitia Chors ab 18 Uhr in der Johanneskirche (Eintritt frei). Die Dörr-Brüder sorgen ab 19 Uhr in der Zehntscheuer für Stimmung. Weitere Live-Musik wird ab 19 Uhr geboten von The Krusty Moors im Irish Pub, Roccaine im Zuma, Lieber Anders im s‘Hüttle, Wild Night im Down Under, Harry and the Lickfillers im Schlössle, Ronny Weltraum und die Mopeds sowie Wolf and the Heart Of im Hausverbot, Enrico Novi im Glunkenhaus.

Im Atrium der Volksbank darf ab 22 Uhr (Einlass 21 Uhr) zu „ SWR 3 goes Clubbing“ mit DJ Josh Kochhann getanzt und gefeiert werden. Karten gibt es an der Abendkasse, solang vorhanden, in der Zehntscheuer, Volksbank Atrium und in den teilnehmenden Gastronomien.