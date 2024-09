Feierlicher Abschied in Kniebis: Massen strömen in die Kirche, um Pfarrer Itzek Lebwohl zu sagen

1 Pfarrer Stefan Itzek zeigte sich bei der Feier tief berührt. Foto: Schwark

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde in Kniebis Pfarrer Stefan Itzek verabschiedet. Es kamen so viele Menschen, dass der Platz in der Kirche nicht mehr ausreichte und die Feier in die Kniebishalle übertragen werden musste.









Mit einem festlichen Gottesdienst wurde Pfarrer Stefan Itzek in den Ruhestand verabschiedet. Seine Beliebtheit in der Kirchengemeinde belegte eine bis auf den letzten Platz besetzte evangelische Kirche. Der Andrang war so groß, dass der Gottesdienst live in die Kniebishalle übertragen wurde.