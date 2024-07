Die feierliche Verabschiedung von Hans-Joachim Ragg fand jüngst am Schramberger Rathaus statt. Ragg war für die städtischen Bäder im Einsatz und trug zum Freizeitvergnügen der Bürger in der Fünftälerstadt bei.

Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedeten Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Stadtwerke Geschäftsführer Peter Kälble und Personalratsvorsitzender Marco Vizzi Hans-Joachim Ragg in den wohlverdienten Ruhestand, den er ab 1. August antreten wird.

Das teilte Hannes Herrmann als Sprecher der Stadt Schramberg mit.

1990 begann Hans-Joachim Ragg seine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen bei der Stadt Schramberg. Als 2002/2003 die Stadt Schramberg und die damals noch eigenständige Gemeinde Tennenbronn eine Kooperation vereinbarten und das Freibad in der Talstadt schloss, übernahm er die Leitung des Freibades in Tennenbronn. Bis heute ist er der Leiter des Freibades sowie des Hallenbades in Sulgen.

Würdigung eines großen Engagements beim Dienst

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr würdigte bei der Verabschiedung die hohe Einsatzbereitschaft und das große Engagement von Hans-Joachim Ragg und dankte ihm für seine Treue zu Schramberg. Beim Termin war auch seine Ehefrau, Ursula Ragg, dabei. Wie die kleine Runde vom Ehepaar erfuhr, haben sie sich passend zum Beruf in einem Schwimmbad kennengelernt.

Nachfolgerin von Hans-Joachim Ragg als Bäderbetriebsleitung ist Salvatrice Scibetta. Die ausgebildete Fachkraft für Bäderbetriebe arbeitet seit März 2007 bei den Stadtwerken im Bäderbetrieb, seit 2015 war sie stellvertretende Leiterin.