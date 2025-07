Feierliche Eröffnung: Millionensanierung in Grundschule Oberschopfheim ist jetzt fertig

1 Zur Einweihung der neuen Pausenhalle zeigten Schüler ein musikalisches Programm. An der Wand ist das 50 Jahre alte Mosaik zu sehen, welches trotz Sanierung erhalten blieb. Foto: Bohnert-Seidel In der Grundschule Oberschopfheim wurde ein Jahr intensiv gearbeitet. Herzstück der Sanierung: die Pausenhalle. Die Kosten hatten sich seit der Planung vervierfacht.







An der Grundschule in Oberschopfheim gab es am Donnerstagabend Grund zur Freude. Die neue Pausenhalle der Schule wurde eingeweiht. Nicht nur die Halle ist neu und zu einem Mehrzweckraum gestaltet worden. Neu sind auch Toiletten und die Jalousien an einigen Fenstern. Eine Million Euro hat die komplette Sanierung gekostet. Davon erhielt die Gemeinde Friesenheim 169 000 Euro Fördermittel. Die Freude über die Neuerungen an der Grundschule drückten der Kinderchor und die neue Bläserklasse an der Schule mit Musikbeiträgen aus.