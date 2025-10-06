Feierliche Einweihung: Gutach erinnert mit dem Schanzenpfad an seine Verteidigungsgeschichte

Mehr als 25 Kilometer auf den Spuren historischer Schanzen: Mit dem neuen Wanderweg setzten die Gutacher am Tag der deutschen Einheit ein Zeichen für Denkmalschutz.
Die Erinnerung an die Tradition der Volkswandertage, der Erhalt und die Pflege eines historischen Naturdenkmals, ein Beispiel gelungener interkommunaler Zusammenarbeit – und das alles eingebettet in den Jahreskalender des 750-jährigen Dorfjubiläums: Die Einweihung des Schanzenpfads bot am Feiertag der Deutschen Einheit gleich mehrere gute Gründe, sich bei kühlen Temperaturen im neuen Gutacher Kurpark zu versammeln.