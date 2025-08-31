Feierlich eingeweiht: Feuerwehr Nusplingen zeigt vollen Einsatz

Ein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Die Feuerwehr Nusplingen hat ihren neuen TS-Anhänger offiziell in Dienst gestellt.
Kompakt, flexibel, clever durchdacht: Auf kleinstem Raum findet in diesem Anhänger Platz, was ein modernes Tragkraftspritzen-Fahrzeug an Bord haben muss. Die Gemeinde würdigte diesen Tag mit einem kleinen Festakt, an dem die Feuerwehr nebst Jugendwehr teilnahm. Auch einige Gemeinderäte hatten sich unter die Festgäste gemischt, genauso Kreisbrandmeister Sven Röger. Vom Kreisfeuerwehrverband Zollernalb war dessen Vorsitzender Stefan Jetter nach Heidenstadt gekommen, von der Stützpunkt-Feuerwehr Meßstetten Bernd Zahner.