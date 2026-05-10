Feierlaune in Burladingen: „Locker“ in die nächsten 50 Jahre – Jugendmusikschule feiert Jubiläum

Zum 50-jährigen Bestehen der Jugendmusikschule Burladingen wurden viele gute Wünsche ausgesprochen und Geschenke überreicht. Es wurde deutlich: „Die JMS ist etwas ganz Besonderes!“
Die Grußworte der Gäste von auswärts riefen die vielleicht eindrücklichste Wirkung beim Festakt in der Stadthalle hervor. Da gestand Ingo Sadewasser, Leiter der Landesmusikschulverbandes, offen ein, dass man Burladingen um seine Jugendmusikschule – zumal eine solche – Jugendmusikschule beneide. Ähnlich äußerte sich Michael Hagemann, Stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Musikforschung Baden-Württemberg. Als Einheimischer konnte einem bei diesen Worten in den Sinn kommen: „Ach! Ist es denn gar nicht so selbstverständlich, eine Musikschule am Ort zu besitzen?“ Offenbar nicht.