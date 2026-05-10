Feierlaune in Burladingen: „Locker“ in die nächsten 50 Jahre – Jugendmusikschule feiert Jubiläum

Zum 50-jährigen Bestehen der Jugendmusikschule Burladingen wurden viele gute Wünsche ausgesprochen und Geschenke überreicht. Es wurde deutlich: „Die JMS ist etwas ganz Besonderes!“

Die Grußworte der Gäste von auswärts riefen die vielleicht eindrücklichste Wirkung beim Festakt in der Stadthalle hervor. Da gestand Ingo Sadewasser, Leiter der Landesmusikschulverbandes, offen ein, dass man Burladingen um seine Jugendmusikschule – zumal eine solche – Jugendmusikschule beneide. Ähnlich äußerte sich Michael Hagemann, Stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Musikforschung Baden-Württemberg. Als Einheimischer konnte einem bei diesen Worten in den Sinn kommen: „Ach! Ist es denn gar nicht so selbstverständlich, eine Musikschule am Ort zu besitzen?“ Offenbar nicht.​

Seit 50 Jahren besteht die „JMS“ Burladingen und verbindet mit ihren Angeboten von der Blockflöte bis zur Veeh-Harfe Menschen aller Altersstufen mit der Musik. Sie vermittelt technische Fertigkeiten und menschliche Werte; sie führt den Kapellen der Stadt junge Kräfte zu und ist zugleich ein individueller Lernort für alle musikalischen Interessen.

Wie alles begann

Auf die Gründung, die Konrad Gaiser, Dirigent der damaligen Musikkapelle Burladingen, um 1974 anregte, und auf die nachfolgende Entwicklung ging Musikschulleiter Christoph Kolb ein, desgleichen sein Vorgänger Thomas Wunder, Bürgermeister Davide Licht und Bürgermeister a. D. Peter Höhnle – der aus allererster Hand berichten konnte, wie damals alles begann.

Sein „Traum“, verriet Höhnle, sei immer ein eigenes Musikschulgebäude gewesen. Doch die Schule, war der Altbürgermeister felsenfest überzeugt, werde nach diesen ersten „locker“ weitere 50 Jahre fortbestehen. Vielleicht verwirkliche sich sein Traum ja irgendwann doch noch?

Ein Stück näher rücken könnte der Wunsch, wenn sich der Umzug vom jetzigen Standort in der Richard-Biener-Straße in den Bauhof an der Fehlabrücke realisiert. Nach entsprechendem Umbau soll die Schule dort die modernen Räume erhalten, die sie verdient und die ihren Fortbestand sichern – sagte Bürgermeister Licht in seiner Ansprache. Das Vorhaben sei auf dem Weg, kündigte er an. Und erntete vom Publikum rauschenden Beifall. Weiter überreichte Licht aus Anlass des Jubiläums Christoph Kolb die Verdienstmedaille der Stadt in Bronze. Sie würdigt die Bedeutung des Instituts und stellt ein Zeichen der Anerkennung für alle dar, die hier wirken und die „JMS“ unterstützen.

Spenden für die Jugendmusikschule

Ein Mitbringsel hatte auch Michael Eisele, Vorsitzender des Fördervereins Jugendmusikschule dabei: 300 Euro zur Förderung der Musikalischen Früherziehung, 200 für die jüngste Musicalaufführung, 1000 für den Veeh-Harfen-Unterricht, außerdem eine Kinder-Oboe im Wert von 2000 Euro.

Johannes Leibold übergab als Stellvertretender Vorsitzender des Burladinger Fördervereins Sport und Kultur eine Spende von 1000 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Musikschule Burladingen Christoph Kolb verspricht nicht zuviel Der Auftritt der Brassband 3.1.3 endete in beinahe frenetischem Jubel. Es war ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Musikschule Burladingen.

Gestartet war der Festtag mit Aufführungen aller Bläser- und Singstundenklassen. Sorgen, ob der Termin am frühen Freitagnachmittag dem Kommen von Besuchern entgegenstehen würde, erwiesen sich als unbegründet. Am späteren Festakt nahmen dann neben Eltern und Förderern auch Mitglieder des Gemeinderates, Vorsitzende der städtischen Musikvereine und Verbandsvertreter teil.

Anderntags, am Samstag, fand die Aufführung des Musicals „Das wilde Pack“ statt. 28 Kinder und die sechsköpfige „Lehrerband“ der Musikschule unter der Gesamtleitung von Daniela Föll und Michael Binder hatten dafür monatelang geprobt. Es war eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt, und ebenso wunderschön dargestellt, gesungen und gespielt. Tosender Applaus am Schluss. Den Beifall verzuckerte Laila Brandner, Vorsitzende des Schulförderkreises, am Schluss dann noch mit einem Scheck über 300 Euro.

Das Festjahr

Termin

Als nächste Veranstaltungen, mit denen die Jugendmusikschule Burladingen ihr 50-jähriges Bestehen feiert, stehen im Kalender: Drums & Pipes, 13. Juni, Pfarrkirche Killer; Kammerorchester Hechingen, 12. Juli, Fideliskirche; Doppelkonzert Junge Bläserphilharmonie Zollernalb und Verbandsjugendblasorchester Neckar-Alb, 17. Oktober, Stadthalle. ​

Festschrift

Zum Jubiläum ist eine lesenswerte, reich bebilderte und informative Festschrift erschienen. Sie ist weiterhin erhältlich. Etwa 180 Kinder

betrug die Zahl der Burladinger Jugendmusikschüler zur Zeit der Gründung (– für die sich um 1974 auch alle Musikvereine der Gesamtgemeinde eingesetzt hatten). Heute beläuft sich die Zahl auf 800.