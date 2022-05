6 Feierlaune pur: Auf dem Bockbierfest wurde ausgelassen gefeiert. Foto: Wagner

Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen herrschte heuer Ausnahmezustand in Altheim. Bereits bei der Eröffnung am Vatertag waren binnen weniger Stunden dreiviertel der Sitzplätze im Festzelt belegt.















Horb-Altheim - Die Partyband "Happy Melody" mit den Musikern Günter Ullmann (Keyboard, Gesang, Moderation), Manuela Ullmann (Gesang, Percussion) und Jürgen Hack (Gitarre, Gesang) knüpfte am Donnerstagabend perfekt an die Stimmung an, bevor am Freitag mit der Band "Cash" ein weiterer Hörgenuss dem Publikum geboten wurde.

Die Coverband aus dem Raum Neumarkt fuhr mit einem abwechslungsreichen und umfangreichen Repertoire zugleich auf. Mit einem groovigen Opening von Bassist Franz Xaver "Jackson" Wittmann setzte der Akteur mit "Baila Morena" von Zucchero bereits Akzente, bevor die Musiker mit "Heroes" einen weiteren Klassiker darboten. Gitarrist Klaus Setzer bildete das Grundgerüst, während Gisbert Falk an seiner Tremolo-Gitarre die Nuancen des Songs hervorhob. "Euer Bier hat es ganz schön in sich.

Stimmung unter den Zuschauern wird angeheizt

Schafft man zehn davon?", wollte Sänger Josef Bösl vom Publikum erfahren. Die Zahl "25" schrie daraufhin ein Besucher enthusiastisch den Musikern entgegen. Getreu dem darauf folgenden Songtitel "Take It Easy" (Eagles) dachten sich die Protagonisten auf der Bühne wohl, mit dieser Vorgabe lieber etwas vorsichtig umzugehen. Schließlich galt es, dem Publikum insgesamt vier Sets in fünf Stunden abzuliefern.

Mit "Everybody Needs Somebody to Love" präsentierte die Truppe einen ersten Höhepunkt, wobei einige Besucher bereits den Drang zum Tanzen verspürten. Bassist "Jackson", Keyboarder Claus Weigert und Drummer Gerd Kirsch verschmolzen hierbei zu einer Einheit, wie auch Gitarrist Setzer und Frontmann Bösl, die gelungen die Stimmung unter den Zuschauern anheizten, während Setzer beherzt sein Können an seiner Fender unter Beweis stellte.

Musiker liefern Hits altbekannter Bands ab

Gefolgt von einer grandiosen Einleitung von Keyboarder Weigert und Gitarrist Setzer hielten die Musiker die Stimmung mit "Gimme Some Lovin’" (Blues Brothers) weiterhin auf dem Höhepunkt, bevor Sänger Bösl im nächsten Song zur Höchstform auflief. Stimmlich unterschied sich der Frontmann von "Cash" nämlich kaum bei "Fertig" vom Interpreten Marius Müller-Westernhagen. Mit weiteren Songs von AC/DC, Van Halen, den Red Hot Chili Peppers, den Ärzten und den Rolling Stones lieferten die Musiker noch so manchen Hit ab.

Am Samstag gibt es böhmisch-mährische Blasmusik

Am Samstag eröffneten die "Woizahuper" aus dem Allgäu unter der musikalischen Leitung von Thomas Wolf und Luis Lau mit böhmisch-mährischer Blasmusik den Abend, bevor "Rebel Tell" die Bühne enterten. Zuletzt brannten die Musiker im Jahr 2019 mit ihrem "Schlagerbilly" ein musikalisches Feuerwerk auf dem Bockbierfest ab und spielten sich somit in die Herzen der Altheimer und blieben seitdem unvergessen.

Temporeiche Mixtur aus Schlager und Rockabilly

Wenig überraschend also, dass im Altheimer Festzelt kaum ein Durchkommen vor der Bühne möglich war, als die Band mit ihrer temporeichen Mixtur aus Schlager und Rockabilly zum Abfeiern und Tanzen einlud. Heuer rief, schrie und jubelte jedoch das Altheimer Publikum und die Rampensäue auf der Bühne ließen sich daher auch nicht lange bitten.

So verlangten die Musiker mit Titeln wie "Heute hier morgen dort" (Hannes Wader) und "Griechischer Wein" (Udo Jürgens) ihren Zuhören einiges ab, deren Bewegungsdrang konnte dies jedoch nicht bremsen. Es schien eher, als würde sich das Publikum hoch motiviert mit der Band in der Disziplin "Eskalation auf und vor der Bühne" messen.

Publikum feiert wild und völlig ausgelassen

Erstes Opfer: die E-Saite der Gitarre von Frontmann Frank Pürzer. Bei einem derart wild feiernden Publikum jedoch eine willkommene Opfergabe. Mit ›Schlager ist nicht kriminell" lieferten die Musiker einen Titel aus ihrem neuen gleichnamigen Album und stießen dabei auf die vollste Zustimmung von Seiten ihrer Zuhörer. Kombiniert mit Rockabilly besteht darin auch kein Zweifel, wie Rebel Tell mehr als genügend unter Beweis stellte.

"Den nächsten Song darf ich nicht singen, ansonsten wischt mir meine Mama den Mund mit Kernseife aus", teilte Frontmann Pürzer mit. Dennoch schallten die Worte "Du Luder" und "Du geile Sau" zu "Joana" (Roland Kaiser) von der Bühne, was von den Gästen umgehend als lautstarkes Echo wieder den Musikern entgegen geschmettert wurde. Wie sich letztlich herausstellte, hatten Rebel Tell vier Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Altheim "Wieder alles im Griff" (Jürgen Drews) – vor allem die wild feiernde Meute auf dem diesjährigen Bockbierfest in Altheim.