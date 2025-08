Dorfentwicklung in Dauchingen Wie in Dauchingen aus einem Bürgerwunsch ein neuer Dorfplatz wurde

Dauchingen bekommt eine Ortsmitte mit nagelneuem Dorfplatz. Der neue Dorfplatz nimmt immer mehr Gestalt an. Der Erlebnisparcours steht. Es stehen jetzt noch viele Pflasterarbeiten an. Am 14. und 15. September wird gefeiert.