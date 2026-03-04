Feier zur Wiedereröffnung: So sieht es jetzt im sanierten Alten Rathaus in Rust aus

Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist die Generalsanierung des Gebäudes im Zentrum von Rust zu Ende. Bei der Wiedereröffnung gab es Einblicke in die neugestalteten Räume.
Das Alte Rathaus in Rust erstrahlt in einem neuen Glanz. Rund drei Millionen Euro sind in das ortsbildprägende Gebäude an der Karl-Friedrich-Straße geflossen. Ursprünglich als kleinere Modernisierung geplant, hat sich das Vorhaben schnell zu einer umfassenden Generalsanierung entwickelt. Mit dem Ergebnis sind die Beteiligten sehr zufrieden. Bei einer gut besuchten Feierstunde wurde das Alte Rathaus wiedereröffnet.