Feier in Salzstetten: Ein Maibaum und ein Vereinsjubiläum

Traditionell am Vorabend des 1.Mai versammeln sich Einwohner auf dem Dorfplatz. Hunderte kamen, um das Maibaumstellen zu erleben. Doch es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern.
Die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Welle gab den Ton an mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“, „Böhmische Liebe“ und dem heiteren „Freut euch des Lebens“. Bei seinem Platzkonzert reihte das Blasmusikorchester unterhaltsame Titel auf. Beliebte Melodien von der „Slavonicka Polka“ bis zur „Kuschelpolka“ trafen mitten ins Herz.