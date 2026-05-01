Feier in Salzstetten: Ein Maibaum und ein Vereinsjubiläum

Traditionell am Vorabend des 1.Mai versammeln sich Einwohner auf dem Dorfplatz. Hunderte kamen, um das Maibaumstellen zu erleben. Doch es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern.

Die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Welle gab den Ton an mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“, „Böhmische Liebe“ und dem heiteren „Freut euch des Lebens“. Bei seinem Platzkonzert reihte das Blasmusikorchester unterhaltsame Titel auf. Beliebte Melodien von der „Slavonicka Polka“ bis zur „Kuschelpolka“ trafen mitten ins Herz.

Unter Trommelwirbel stellte die 17-köpfige Männergruppe „Traditionelle Maibaumsteller“ um Martin Gunkel mit Muskelkraft den 18 Meter hohen von Thomas Kreidler gefällten Maibaum auf. Nach einer Idee von Klaus Kreidler und Steffen Schuh präsentierte sich die Gruppe anlässlich des Jubiläums erstmals in schwarzen T-Shirts mit Aufdruck. Bunt schmückten Kinder vom Bildungshaus das Mai-Symbol.

Die Musikkapelle unter Stabführung von Stefan Welle spielt beim Maifest in Salzstetten auf. Foto: Walter Maier

Ortsvorsteher spricht

Die Salzstetter verstehen es, Dorfgemeinschaft zu leben und gemeinsam zu feiern. „Nach der Fastenzeit und der Dunkelheit des Winters kommt das Licht des Frühlings und neues Leben erblüht“, sprach Ortsvorsteher Friedrich Hassel den Menschen aus dem Herzen. „Und das spiegelt sich in seinen bunten Bändern am Maibaum, quasi in den Farben unserer Ortschaft wider, was die Vielfalt unserer Interessen und die Stärke unseres Zusammenhalts zum Ausdruck bringt.“

Und: „Heute feiern wir zum einen das Aufstellen des Maibaums und zum anderen das zehnjährige Bestehen des Fördervereins Aktiv für Salzstetten. Hassel betonte: „Das Fest ist mehr als nur eine Tradition; er ist ein lebendiges Zeichen unserer Gemeinschaft, unserer Verbundenheit und unserer Lebensfreude.“

Sie loben den Gemeinschaftssinn der Salzstetter: Fördervereins-Vorsitzende Aktiv für Salzstetten Tanja Schuh und Ortsvorsteher Friedrich Hassel. Foto: Walter Maier

Motto des Jubiläums

Fördervereins-Vorsitzende Tanja Schuh (43) von Aktiv für Salzstetten gab zum Jubiläum das Motto aus: „Gemeinsam einen schönen Abend verbringen, feiern und lachen.“ Sie lobte die Kreativität der Kinder des Bildungshauses beim Schmücken des Maibaumes. Tanja Schuh unterstrich die Bedeutung des Aktiv-Hauses für Veranstaltungen aller Art und für eigene Events: „Seit einem Jahrzehnt bringt sich unser Förderverein so weit wie möglich in das Vereinsgeschehen mit ein.“ Ausgelassen feierten die Besucher im Bürgersaal des Aktivhauses, wo sie von Alleinunterhalter Ralf vom Starzach-Duo gut unterhalten wurden, in die Walpurgisnacht hinein.

Veranstaltungen

Termine 2026

„Dieses Jahr wollen wir eine 90er-Party veranstalten. Und ebenso eine Weinprobe und ein Adventskranzbinden“, kündigt Vorsitzende Tanja Schuh an. Die Events sind geplant für den Zeitraum ab Ende September bis November 2026. wm