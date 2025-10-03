Feier in Oberwolfach: Das Herbstfest der Imker lockte viele Gäste

Bei Sonnenschein feierten Einheimische und Besucher an der Festhalle ein geselliges Miteinander. Neben Zwiebelkuchen und Neuem Wein gab es Einblicke in die Welt der Bienen.
Zugleich den Ausklang der Sommerfeste und den Beginn der Herbstsaison bedeutet für die Oberwolfacher schon über Jahrzehnte das Herbstfest des Imkervereins Wolftal. Das erstmals nach trister Regenwoche mal wieder die Sonne lachte, das versetzte die Veranstalter um den kommissarisch einspringenden Ex-Vorsitzenden mit seinem Stellvertreter Robert Lüttschwager wie auch die vielen Gäste gleichermaßen in frohe Feststimmung.