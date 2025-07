Feier in Hornberg-Niederwasser: Sandbühlfest begeistert mit Blasmusik

Feier in Hornberg-Niederwasser

1 Der Musikverein Ohlsbach begeisterte die Besucher des Sandbühlfests in Niederwasser Foto: Kornfeld DJ, Blaskapellen, Barbetrieb und gutes Essen sorgten für Stimmung.







Erleichterung bei der Vorsitzenden des Musikvereins Trachtenkapelle Niederwasser, Claudia Lauble-Plewa, bereits am Sonntagnachnachmittag: Das Wetter spielte bis gut mit. Wie wichtig das für den Erfolg des Sandbühlfests immer wieder ist, wurde im vergangenen Jahr deutlich: Nur Dank einer gemeinsamen Aktion der Dorfbewohner in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der durch starken Regen aufgeweichte Platz soweit in Ordnung gebracht, dass das Fest überhaupt stattfinden konnte.