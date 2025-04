Feier in Haslach: So wurde Petra Steiner als Gemeindereferentin verabschiedet

1 Feierliche Verabschiedung am Samstag (von links): Pfarrer Michael Lienhard, Hans-Peter und Petra Steiner, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angelika Spitzmüller und ihr Stellvertreter Franz-Josef Schultheiß. Foto: Vollmer

Mit einem feierlichen Gottesdienst in St. Arbogast und einem bunten Empfang im Gemeindehaus wurde Gemeindereferentin Petra Steiner in die Altersteilzeit entlassen. Viele Wegbegleiter würdigten ihre 23-jährige Arbeit mit Musik und Dankesworten.









Mit einem feierlichen Gottesdienst in der vollbesetzten St. Arbogast-Kirche in Haslach wurde Gemeindereferentin Petra Steiner in die Altersteilzeit verabschiedet. Pfarrer Michael Lienhard leitete die Zeremonie und würdigte in bewegenden Worten die 23-jährige Tätigkeit von Petra Steiner für die Seelsorgeeinheit Haslach.