Feier in Furtwangen: Sparkasse blickt in eine unsichere Zukunft

Fast 200 Gäste kamen zum Sparkassen-Neujahrsempfang in Furtwangen. Bürgermeister Merz und Gastreferent Michael Hoyer gaben Impulse für ein herausforderndes, neues Jahr.
Zum traditionellen Neujahrsempfang hatte die Sparkasse Schwarzwald-Baar nun zum zweiten Mal in das sanierte Otto-Hahn-Gymnasium eingeladen. Matthias Wößner, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Direktor Privatkunden der Sparkasse, freute sich, dass wieder fast 200 Partner und Kunden der Sparkasse dieser Einladung gefolgt waren.