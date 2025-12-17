Feier in Friesenheim: Abwasserzweckverband blickt auf 50 Jahre

Was 1975 begann, ist heute ein modernes Abwassersystem für mehrere Gemeinden. Der Vorsitzende Erik Weide ging bei der Feier auf die Anfänge und auf kommende Investitionen ein.

„Ein halbes Jahrhundert gemeinsame Verantwortung für Umwelt, Infrastruktur und Lebensqualität“ – in einer kleinen Feierstunde erinnerte Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Erik Weide an die Anfänge und Weiterentwicklung des Abwasserzweckverbands. Es geht um die Reinigung des Abwassers, das keine Kompromisse kenne. „Eine Kläranlage ist keine Option – sie ist unumgänglich. Hier geht es um die Grundversorgung, um den Umwelt- und Gewässerschutz, um gesetzliche Vorgaben, um Verantwortung für kommende Generationen“, unterstrich Weide in seiner Rede zur Feierstunde. Aus diesem Grund müsse in den kommenden Jahren in erheblichem Maß in die Kläranlage investiert werden. „Nicht vielleicht, nicht, wenn es passt, sondern ohne Diskussion. Es ist unumgänglich“, ergänzte Weide.

In den kommenden Jahren stehen Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro an. Eine Investition in die Sicherheit, Zukunft und in ein innovatives Verfahren in Form eines Rotationsbodenfilters plus, von der sich der Verband eine Reinigungsleistung einer vierten Reinigungsstufe erhoffe. In einigen Jahren wird diese Reinigungsstufe ohnehin für alle Kläranlagen verpflichtend sein. Frühzeitig nehme der Abwasserverband diese Aufgabe in Angriff. Für diese Reinigungsstufe gebe es zudem eine Innovationsförderung von 20 Prozent. Investiert wird in ein fünftes Belebungsbecken, ein drittes Nachklärbecken, ein neues Verteilerbauwerk, ein neuer Gasspeicher, eine neue Schlammschiene mit zwei neuen Faultürmen sowie in die vollständige maschinen- und elektrotechnische Sanierung der bestehenden Anlage.

Kläranlage ist am 24. August 1978 in Betrieb gegangen

Das Jubiläum zeige wie richtig die Entscheidung war die Gemeinden Friesenheim, Meißenheim und Neuried am 30. Dezember 1975 zu einem Verband zusammenzuführen, führte Weide aus. Bereits am 19. Februar 1976 folgte der Spatenstich für die Kläranlage und am 24. August 1978 ging sie in Betrieb, erinnerte Weide. Seitdem sei viel geschehen, vor allem sehr viel Wasser geflossen. In 50 Jahren wurden rund 100 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt. 100 Millionen Kubikmeter entspreche dem viereinhalbfachen Volumen des Titisees. Ein anderer Vergleich brachte Weide an: „Würde man dieses Wasser über die Gemeindefläche von Friesenheim verteilen, stünde unsere gesamte Gemeinde ca. 2,15 Meter unter Wasser.

Heute umfasse das Einzugsgebiet rund 750 Hektar – 290 Hektar im Mischsystem, 460 Hektar im Trennsystem. Dazu gehören die Verbandsgemeinden Friesenheim mit allen Ortsteilen, Meißenheim mit dem Ortsteil Kürzell, Neuried mit dem Ortsteil Schutterzell, Hugsweier als Ortsteil von Lahr, die Rheinstraße Nord von Lahr sowie die Gewerbegebiete IGP I bis IGP II und die Flugverkehrsfläche. Seit dem Jahr 2022 betreue der Abwasserverband zudem die Kläranlage Meißenheim, die sich weiterhin im Besitz der Gemeinde Meißenheim befindet.

Kläranlage wird auf aktuellen Stand der Technik gebracht

Von Friesenheim wird sie überprüft und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, was für ein weiteres Beispiel gelungener interkommunaler Zusammenarbeit stehe. Bürgermeister Weide erinnerte an die bisherigen Betriebsleiter Manfred Binder, Josef Walter und aktuell Jörg Binz. Weide dankte auch den früheren Verbandsvorsitzenden und Bürgermeistern Ernst Ehret, Eugen Götz und Armin Roesner. Ein weiterer Dank galt auch Verbandsingenieur Mark Peilnsteiner, der die Entwicklungen, Planungen und technischen Herausforderungen des Verbands mit hohem Sachverstand begleite. Dessen fachliche Expertise sei ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Verbandskläranlage. Es sei beeindruckend wie eine Gemeinde von keinem Abwasser bis zu einem großen System komme.

Friesenheims Altbürgermeister Götz erinnerte daran, dass die erste Kläranlage in Schuttern vom damaligen Bürgermeister Josef Blattmann betrieben wurde. Ihm sei es sehr schwer gefallen seine kleine Kläranlage, „gegenüber dem Monstrum“ wie er die neue Kläranlage bezeichnet habe, einzutauschen. „Aber wir waren alle froh und haben jeden Liter gereinigtes Wasser bewundert“, so Altbürgermeister Götz.

Erste Schritte

Am 16. September 1975 hat Bürgermeister Ernst Ehret zur ersten Sitzung des Abwasserverbands eingeladen. Am 30. Dezember 1975 erhielt die Firma Friedrich Stetzler in Pforzheim den Auftrag zur Ausführung der Bauarbeiten für die Verbandskläranlage in Höhe von 3,5 Millionen Deutsche Mark. Im Oktober 1976 lagen die Baukosten bei 7,5 Millionen Deutsche Mark. Von 1975 bis 1978 sind Kosten in Höhe von 5,7 Millionen Euro angefallen.