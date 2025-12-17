Feier in Friesenheim: Abwasserzweckverband blickt auf 50 Jahre

Was 1975 begann, ist heute ein modernes Abwassersystem für mehrere Gemeinden. Der Vorsitzende Erik Weide ging bei der Feier auf die Anfänge und auf kommende Investitionen ein.
„Ein halbes Jahrhundert gemeinsame Verantwortung für Umwelt, Infrastruktur und Lebensqualität“ – in einer kleinen Feierstunde erinnerte Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Erik Weide an die Anfänge und Weiterentwicklung des Abwasserzweckverbands. Es geht um die Reinigung des Abwassers, das keine Kompromisse kenne. „Eine Kläranlage ist keine Option – sie ist unumgänglich. Hier geht es um die Grundversorgung, um den Umwelt- und Gewässerschutz, um gesetzliche Vorgaben, um Verantwortung für kommende Generationen“, unterstrich Weide in seiner Rede zur Feierstunde. Aus diesem Grund müsse in den kommenden Jahren in erheblichem Maß in die Kläranlage investiert werden. „Nicht vielleicht, nicht, wenn es passt, sondern ohne Diskussion. Es ist unumgänglich“, ergänzte Weide.