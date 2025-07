„Abicetamol: Der Schmerz hat ein Ende“ ist das Motto des Abi-Jahrgangs des Technischen Gymnasiums der Gewerblichen Schule. Alle 29 Abiturienten haben bestanden (wir berichteten). Das wurde mit dem Abiball in der Sulzberghalle gefeiert.

Das Programm startete laut Mitteilung der Schule mit der Rede des Schulleiters Bernd Wiedmann, in der er das Abimotto aus verschiedensten Blickwinkeln analysierte. „Dass Schule Schmerzen verursachen kann ist nicht abwegig, denn die dreijährige Schulzeit war nicht immer ein Spaziergang“, so Wiedmann. Er ging auch auch auf typische Schüler-Schmerzmittelchen ein: Notfallmittel wie Nachtschichten oder Abschreiben, Beruhigungstropfen in Form originellen Ausreden für die Lehrer bei Fehlzeiten oder leistungsfördernde Substanzen wie Kaffee oder Energy-Drinks. Auch die gute Klassengemeinschaft diente als Schmerzmittel, ebenso die Einführungstage mit Klettergarten, die Hüttentage in Schweighausen oder die Studienfahrt nach Amsterdam.

Wiedmann ermutigte die Abiturienten, da es keine Medizin gegen Misserfolge oder falsche Entscheidungen gebe, sich selbst und ihren Fähigkeiten zu vertrauen, an sich zu glauben und Mut zu haben, auch das Unbequeme auszuhalten. „Seien sie ein Schmerzmittel für die Welt, setzen Sie sich aktiv für Toleranz, Gerechtigkeit und den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein“, so Wiedmann abschließend.

Höhepunkt des Abends war laut Mitteilung die Vergabe der zahlreichen Lobe und Preise. Fünf Absolventen erhielten für Notenschnitte zwischen 1,6 und 2,2 ein Lob, sieben Abiturienten wurden für hervorragende Leistungen mit Klassen- und Sonderpreisen ausgezeichnet. Mit ihren Schnitten von 1,4 lieferten Julian Scherer und Maximilian Springer die besten Leistungen des Jahrgangs.

Scherer erhielt als Klassenbester im Profil Mechatronik den Preis der Volksbank Lahr, für seine hervorragenden Leistungen in Physik den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und den Preis der Vector-Stiftung für die beste Leistung im Profilfach Mechatronik. Springer wurde als Klassenbester im Profil Gestaltungs- und Medientechnik mit dem Preis der Sparkasse Offenburg/Ortenau und für beste Leistungen im Fach Wirtschaft mit dem Preis des Vereins für Socialpolitik und der Joachim-Herz-Stiftung ausgezeichnet. Außerdem erhielt er den Preis der Vector-Stiftung für die beste Leistung im Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik.

Mit drei Preisen wurde Julius Kurz ausgezeichnet, der einen Schnitt von 1,5 erreichte. Er erhielt für beste Leistungen im Fach Chemie den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, für sehr gute Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde den Preis der Landeszentrale für Politische Bildung und auch noch die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für seine herausragenden Erfolge im Fach Sport.

Marc Pfend erzielte hervorragende Leistungen im Fach Mathematik und erhielt hierfür den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Für ihr enormes Engagement für die Schule und ihre Mitschüler wurde Chiara Lanzilotti mit dem Preis des Fördervereins der Gewerblichen Schule Lahr geehrt. Stella Barkmann erhielt aus den Händen von Marlies Llombart den Preis des Freundeskreises Alajuela-Lahr für ihre sehr guten Leistungen im Fach Spanisch. Sofiya Khismatullina wurde für ihre hervorragenden Leistungen im Fach Russisch mit dem Tschechow-Preis des Russischlehrerverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Abiturienten und ihre Lehrkräfte gestalteten das Abendprogramm gemeinsam, ließen in ihren Reden drei intensive und erlebnisreiche Jahre am Technischen Gymnasium Revue passieren und gaben Einblicke in den Schulalltag sowie Exkursionen und die Klassenfahrt nach Amsterdam. Martha Glück und Hanna Schröder begeisterten mit ihrer einfühlsamen und sehr persönlichen Rede, in der sie alle Mitschüler der Gestalterklasse vorstellten.

Jede Menge Applaus bekam die Schüler-Lehrer-Band, die sich spontan für den Abend zusammengefunden hatte. Anthony Rolsing am Keyboard, Marc Pfend an der Gitarre und Hanno Gerhold am Schlagzeug legten zusammen mit der Sängerin Chiara Lanzilotti tolle Auftritte hin, gaben dem Abiball den musikalischen Rahmen und durften nicht ohne Zugabe von der Bühne, heißt es in der schulischen Mitteilung.