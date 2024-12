Feier in Bickelsberg: Ein Ort lädt zur Dorfweihnacht ein

Am vierten Adventssonntag bereitet die stets gut besuchte Dorfweihnacht der Bickelsberger in heimeliger Atmosphäre und mit einem stimmungsvollen Programm für Groß und Klein die Besucher auf die bevorstehenden Festtage vor.

Als die Dorfweihnacht ins Leben gerufen wurde, wusste noch niemand, dass diese Veranstaltung ein über die Jahre hinweg andauernder großer Erfolg sein würde. Doch für die Besucher stellt das stimmungsvolle Programm der Dorfgemeinschaft wohl genau die richtige Mischung aus Besinnlichkeit und Geselligkeit dar, und deshalb kommen sie in Scharen Jahr für Jahr, um sich auf die direkt bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einzustimmen.

Der Weihnachtsgedanke und das Gefühl der Gemeinschaft, nicht kommerzielle Zwecke, stehen im Vordergrund – der erwirtschaftete Gewinn kommt direkt den Bickelsberger Einwohnern zugute. Und so ist es für viele fleißige Helfer wiederum Ehrensache, tatkräftig mit anzupacken oder sich in irgendeiner Form einzubringen. Der Weihnachtsstern wird leuchten, und festliche Beleuchtung schafft einen stilvollen Rahmen für die Veranstaltung am vierten Advent.

Wärmendes Feuer am Fackelkorb

Zur besinnlichen Einstimmung am Sonntag, 22. Dezember, gibt Pfarrer Johannes Köhnlein um 17 Uhr in der Georgskirche den Besucher den weihnachtlichen Gedanken mit auf den Weg, wobei er musikalisch festlich unterstützt wird. Vor der Kirche erwartet die Besucher ein Fackelweg, der sie zum Festort, dem Platz vor dem Rathaus, geleiten wird. An einem großen Fackelkorb und den glühenden Scheiten von Feuerstellen kann man sich wärmen, miteinander schwatzen, staunen und Wintergefühle genießen. Für Bewirtung ist mit Glühwein, Punsch und Heißen Roten gesorgt.

Umrahmt von weihnachtlichen Klängen durch die Jugendkapelle Rosenfeld erscheint noch der von den Kindern heiß ersehnte Weihnachtsmann, der den einen oder anderen Engel zur Unterstützung mitbringen wird. Und wie es sich für den Mann im rotweißen Mantel gehört, hat er einen großen Sack dabei, aus dem er für alle Kleinen etwas herausholen und für Glanz in vielen Kinderaugen sorgen wird.