Im Mittelpunkt der Abiturfeier der Luise-Büchner-Schule standen Dankesworte von Schulleitung, Eltern – und besonders von den Abiturienten selbst, die in bewegenden Reden die vergangenen drei Jahre reflektierten. Das berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Schulleiterin Petra Kubela betonte in ihrer Rede die Vielfalt an Lebenswegen, die zum Abitur führten. Ihre Botschaft: Nicht nur Noten, sondern Charakter und Haltung zählen. Jeder Einzelne könne wichtig in der Gesellschaft sein und einen Unterschied in der Welt ausmachen, so Kubela.

Der Gesamtschnitt lag bei 2,3 – elf Schüler erreichten die Eins vor dem Komma.

Janina Kaupp erhält Preis des Landrats

Auch dieses Jahr wurden herausragende Leistungen gewürdigt. Emily Antonia Haug erhielt den Kofrányi-Preis sowie den Mathepreis. Sie und Janina Kaupp erzielten den Bestdurchschnitt von 1,2 und werden für die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen. Janina Kaupp erhielt zusätzlich den Preis des Landrats.

Auffällig war die Doppelvergabe vieler Preise: Julian Haug und Finn Heinzelmann erhielten gemeinsam den Sportpreis. Heinzelmann wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit Preisen in Pädagogik, Informatik und Chemie. Letzterer ging auch an Nora Stahl. Sara-Lea Schanz wurde für Pädagogik und Psychologie geehrt.

Prägende Jahre

Den schulinternen Demokratiepreis erhielten Ioana Krystyna Puiu und Ashanti-Maria Kellner. Ioana Puiu wurde zusätzlich mit dem Preis für moderne Fremdsprachen ausgezeichnet.

Abteilungsleiter Erik Memmesheimer blickte mit Humor und Wehmut auf letzte Schulmomente und erste Schritte in den neuen Lebensabschnitt. Erstmals seien die Schüler nun selbst verantwortlich für den „Stundenplan ihres Lebens“. Die Tutoren erinnerten in ihrer Rede an zwei prägende Jahre. Ein eigens komponierter Song spiegelte die gemeinsame Zeit wider. Bei der Zeugnisverleihung wählten die Abiturienten selbst Musikstücke aus, die sie bei der Übergabe begleiteten.

Abiturienten, Preise und Belobigungen

J2A

Theresa Alves Almeida, Michelle Bondarenko (Lob), Nora Djanic (Preis), Lara Friese (Lob), Linda Haas, Emely Antonia Haug (Preis), Finn Heinzelmann (Preis), Lotte Lindenkreuz (Lob), Jule Sofie Mast (Lob), Hayat Mohamad, Clara Neher, Sara-Lea Schanz (Lob), Amir Sharif, Laura Strelow und Jovana Zivaljevic (Lob).

J2B

Lujaine Alhourani (Lob), Maisam Aljabi, Luca Burkhardt (Lob), Luca Fuchs, Marie Haas, Julian Haug (Preis), Janina Kaupp (Preis), Pauline Nübel (Lob), Mohammed Rajai Sharif, Ronja von Sieg und Ben Züfle (Preis).

J2C

Emma Bleck, Lisa Braidt (Lob), Emilia Buhl, Lukas Gauß, Elena Georgotas (Lob), Stella Herbig, Ashanti-Maria Kellner, Jenny Kreher (Lob), Sina Lampart, Juliana Enya Löwenthal, Luana Müller, Haris Skrijelj, Maris Liv Stöcker, Daniel Vogel, Jana Winkler und Melanie Ziegler (Lob).

J2D

Maria Apelglanz, Tom Eckert, Lorina Goroschilow, Hanna Gutekunst (Preis), Mandy Müller, Lynn Petri (Preis), Serena Pezzulla (Lob), Ioana Krystyna Puiu (Lob), Josefine Schmiedel (Lob), Emilia Stepien (Lob), Lea-Marie Uhlmann und Lina Wenz.