Ihren 50. Geburtstag feierte die Firma Fleig Versorgungstechnik am letzten Novembersamstag, genauer waren es am 11. November „50 Jahre plus 1 Tag“.

Wie die Geschäftsführerin Sandy Fleig berichtet, erfolgte am 29. November 1974 mit der Eintragung in die Handwerksrolle in Freiburg die Firmengründung durch Helmut Fleig Senior. Dank der Hilfe des damaligen Bürgermeisters Manfred Kienzle wurden im ehemaligen Gasthaus Krone in Hausach über der Wäscherei geeignete Büroräume gefunden. Für die damalige Zeit waren sie sehr geräumig, sogar die vorhandene Kofferschreibmaschine fand ausreichend Platz. Für das Lager fanden sich noch Raumkapazitäten in der väterlichen Garage der Zahnarztpraxis Fleig in Haslach. Somit wurde aus dem Zahntechniker plötzlich ein nebenberuflicher Lagerist. Die ersten Mitarbeiter waren bald gefunden, und mit dem ersten großen Auftrag – dem Neubau des Streit-Gebäudes in der Hausacher Hauptstraße – sah es auch ganz vielversprechend aus. Und doch war es eine herausfordernde Zeit mit Höhen und Tiefen, und an vielen Stellen war Durchhalten angesagt.

Mit dem Bau des Büro- und Lagergebäudes am Hechtsberg im Jahr 1983/84, „wir waren die ersten in diesem neuen Industriegebiet“, so Fleig, wurde dann vieles ein bisschen einfacher. Im Bereich Heizung und Lüftung war die Firma über lange Jahre gut aufgestellt.

In den 1990er Jahren kam dann das Gewerk Sanitär mit dazu und somit auch – nach der der Fertigstellung des Neubaus am Klosterplatz – im Jahr 2000 die Eröffnung der eigenen Sanitärausstellung. Nach einigen Jahren im Betrieb stieg dann Tochter Sandy Fleig 2009 in die Geschäftsleitung mit ein, um dann gleich die Übernahme der Blechnerei Sanitär Schmidt in Wolfach im Jahr 2010 erfolgreich zu begleiten. Nach ein paar gemeinsamen Jahren zog sich Helmut Fleig Senior 2014 aus dem operativen Geschäft zurück.

Im Sommer 2021 wurde das Geschäftsfeld um das Gewerk Fliesen erweitert. Seitdem kann im Bereich Badsanierung noch mehr aus einer Hand angeboten werden. Über die gesamten 50 Jahre hat die Fleig GmbH bisher insgesamt mehr als 170 Mitarbeitende beschäftigt und 64 junge Menschen ausgebildet. Dieser Anlass wurde gebührend mit allen Mitarbeitenden, deren Partnern und Kindern im festlichen Ambiente in der Event-Scheune im Landhaus „Hechtsberg“ gefeiert – „auf die nächsten 50 Jahre!“ Und neben Präsentkörben für die Jubilare gab es auch wieder einen Anne-Maier Bär in der gut gefüllten Weihnachtstüte für alle Mitarbeiter, heißt es in der Pressemitteilung.

Meilensteine

29.11.1974:

Gründung Versorgungstechnik Fleig GmbH

1974-1983:

Büroräume im ehemaligen Gasthaus Krone, Hausach Lager in der Garage der Zahnarztpraxis Oskar Fleig, Haslach

1983/1984:

Neubau Büro- und Lagergebäude am Hechtsberg

1997:

Erweiterung der Lagergebäude

2000:

Eröffnung Büro- und Ausstellungsräume am Klosterplatz, Hausach

2010:

Übernahme der Blechnerei Sanitär Schmidt GmbH, Wolfach

2021:

Erweiterung um das Gewerk Fliesen

2023:

Umfirmierung in Fleig Versorgungstechnik GmbH und Ausstieg der Gesellschafter Helmut sen. und Helmut jun. Fleig

2024:

Auszeichnung zum Handwerksunternehmen des Jahres 2024, Handwerkskammer Freiburg

Umsatz 2023:

acht Millionen Euro, 60 Mitarbeiter