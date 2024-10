Feier für Gabriele Jerger: Suchtberatung Lahr verabschiedet Leiterin

1 Gabriele Jerger (Mitte) feiert ihre Verabschiedung mit dem Team der Suchtberatungsstelle Lahr/Kehl. Foto: Boller

Bei der Feier gab es alkoholfreien Sekt: Die Suchtberatung Lahr hat ihre langjährige Leiterin Gabriele Jerger in die passive Altersteilzeit verabschiedet. Wie es bei der Suchtberatung weitergeht, ist noch nicht klar, denn Jergers Nachfolge ist nicht geklärt.









Jerger hatte ihren Abschied in der Suchtberatungsstelle in der Lahrer Brestenbergstraße im Vorfeld maßgeblich mitgestaltet. Für die Musik zwischen den Reden sorgte das Duo Schall und Rauch, „um ein paar Lieder zu spielen, die ich mir gewünscht habe“, wie Jerger erzählte. So sangen Clara Bauer und Lena Widderman von Schall und Rauch „Heute hier, morgen dort“, „La Vie en Rose“ von Edith Piaf und Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Wenn schon Abschied, dann mit Stil.