1 Karin Kussin auf ihrer Abschiedsfeier Foto: Jan Boller

Seit 1993 war Karin Kussin an der Gutenbergschule aktiv, nun wurde die Schulleiterin bei einer emotionalen Feier unter viel Applaus in den Ruhestand verabschiedet.









Richtig ziehen lassen wollte Karin Kussin niemand, am wenigsten das Kollegium und die Schülerschaft der Gutenbergschule. Das wurde überdeutlich bei der emotionalen Abschiedsfeier Kussin in der Turnhalle des Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) in Lahr.