Feier des Badbestehens: 50 Jahre „Treffpunkt Badehose“ im Tennenbronner Freibad

Das Freibad „badschnass“ im Stadtteil Tennenbronn ist 50 Jahre alt, was ein Grund zum Feiern sei. Offiziell eröffnet wurde die Freizeiteinrichtung im Affentäle am 6. Juli 1974. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens findet am Samstag, 27. Juli, von 13 bis 18 Uhr eine Poolparty mit viel Musik, großen Wasserspielgeräten, verschiedenen Wettbewerben und Animation statt. Alle Besucher, die im Jahr 1974 geboren sind, erhalten an diesem Tag freien Eintritt.

Außer der Jubiläums-Poolparty planen die Stadtwerke als Betreiber der Schramberger Bäder noch weitere Aktionen anlässlich 50 Jahre Freibad im Affentäle. Am Montag, 5. August, ist die Freiburger Puppenbühne zu Gast und spielt für alle Kinder ab vier Jahren das Stück „Kasper und der magische Mantel“. Für jede Menge Spaß an Land sorgt dann am Sonntag, 8. September, das Juks-Spielmobil mit vielen tollen Spielmöglichkeiten. Unabhängig von diesen Veranstaltungen ist das komplett modernisierte Freibad mit seinen Attraktionen immer einen Besuch wert.

Damals modernes Freibad

Vor 50 Jahren bereits erfreuten sich Einheimische sowie Feriengäste an der schön gelegenen Freizeiteinrichtung im Affentäle. Der damalige Tennenbronner Bürgermeister Gerhard Rückgauer war stolz, als jüngster Bürgermeister der Bundesrepublik Deutschland eines der modernsten Freibäder im Schwarzwald bieten zu können.

1974 ersetzte das Freibad das alte „Strandbad“ im Dorf aus dem Jahr 1934. Dessen Zeit war nach 40 Jahren abgelaufen. Geplant wurde die neue Freizeiteinrichtung im Affentäle vom örtlichen Architekten Franz Moosmann in Zusammenarbeit mit dem Garten- und Landschaftsarchitekten Jörg Stötzer in Herrenberg und dem Ingenieur-Büro Eppler in Dornstetten. Die Baukosten kletterten im Lauf der Bauzeit stetig an. Am Ende beliefen sie sich auf 3,2 Millionen Mark. Dazu kamen noch zwei Millionen Mark für eine neue, breite Zufahrtsstraße und fünf Millionen Mark für eine neue Wasserversorgung.

Schramberg sichert Erhalt

So erfolgreich das Freibad für den Tourismus in Tennenbronn war, so belastend wurde es auf lange Sicht für den Gemeindehaushalt, so dass Anfang der 2000er-Jahre seine Schließung auf der Tagesordnung stand. Eine Eingemeindung verhinderte dieses Horrorszenario.