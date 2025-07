1 Der FC Kandern feiert am Samstag (Symbolfoto). Foto: Mirko Bähr Die Kanderner Kicker feiern: 105 Jahre FC Kandern sowie die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes.







Die beiden Anlässe werden in gebührender Weise am Samstag, 19. Juli, auf dem Sportplatz in der Au begangen. Festauftakt ist am Samstag um 11.30 Uhr auf dem Kickplatz im Helmuth-Seiter-Stadion.