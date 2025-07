1 Jörg Abeldt (rechts) verlieh Preise an (von links) Luca Ringwald, Regina Droll, Elias Heilmann und Pascal Druckenmüller. Nicht auf dem Foto zu sehen ist Raul Steigerwald. Foto: Schule Insgesamt 70 Schüler haben an den Abschlussprüfungen der Gewerblichen Schule teilgenommen.







Bei den diesjährigen Berufsschulabschlussprüfungen an der Gewerblichen Schule Lahr erreichten zahlreiche Absolventen hervorragende Leistungen. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Demnach konnten bei der Entlassfeier fünf Preise und neun Lobe vergeben werden. Teilgenommen hatten an den Abschlussprüfungen insgesamt 70 Schüler.