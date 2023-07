Schulleiter Bernd Wiedmann beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen und freute sich über die sehr guten Leistungen des Techniker-Jahrgangs 2023. Über ein Viertel erreichte einen Schnitt von 2,0 und besser und so konnten drei Preise und neun Lobe vergeben werden, teilt die Gewerbliche Schule mit.

Den besten Abschluss legte Andy Zimmermann aus Offenburg mit einem Schnitt von 1,2 hin. Er erhielt dafür auch den Sonderpreis des Offenburger Unternehmens Hiwin. Preise gingen auch an David Wagner aus Meißenheim und Andreas Gieringer aus Zell, die jeweils einen Schnitt von 1,5 erreichten. „Sie haben Ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und gehören zu den begehrten Fachkräften. Gerade für die vom Mittelstand geprägte Wirtschaft in der Region haben Techniker eine große Bedeutung und werden vielfältig eingesetzt“, so Wiedmann.

Inhalte können im Studium angerechnet werden

In der Tat eröffnet der Technikerabschluss viele Entwicklungsmöglichkeiten. So ist auch ein Studium möglich, denn mit dem Abschluss haben die Absolventinnen und Absolventen auch automatisch die Fachhochschulreife in der Tasche, heißt es in der Mitteilung weiter. Dank der Kooperation der Gewerblichen Schule Lahr mit der Hochschule Offenburg können viele Ausbildungsinhalte der Fachschule auf Antrag auf das Hochschulstudium im Studiengang Maschinenbau in Offenburg angerechnet werden. So reduziere sich die Studiendauer um ein Semester, ebenso auch die Arbeitsbelastung während der einzelnen Semester, informierte Wiedmann.

Neben dem Schulleiter gratulierten Christian Herrmann und Markus Hilbig von Hiwin, die beiden Klassenlehrer Markus Pfaff und Peter Thevis sowie der für die Technikerschule der Fachrichtung Maschinentechnik zuständige Abteilungsleiter Oliver Weber.

Die Absolventen der beiden Klassen an der Technikerschule

Klasse FTM2-1:

Jon Alvarez Suescun, Schwanau; Michael Anselment, Kehl-Neumühl; Patrick Brugger, Kehl; Nicolas Brunow, Kehl; Marek Dold, Steinach; Carlos Farrujia, Schwanau; Patrick Fäßler, Offenburg; Andreas Gieringer, Zell ; Andreas Hahn, Friesenheim; Marco Hauß, Hornberg; Lukas Huber, Oppenau; Marius Huber, Achern; Tobias Huber, Oppenau; Philipp Isenmann, Hohberg; Laurin Kah, Willstätt; Niklas Künstle, Fischerbach; Benjamin Lehmann, Nordrach; Thimo Lehmann, Oberharmersbach; Jasmin Richter, Rheinau; Tobias Serrer, Oberharmersbach; Frank Spinner, Oppenau; Enrico Tschiggfrei, Zell ; Andy Zimmermann, Offenburg.

Klasse FTM2-2:

Dominik Allgaier, Schuttertal; Samuel Bootz, Friesenheim; Jannik Bühler, Freiburg; Yannis Fabry, Lahr; Niklas Fross, Teningen; Eduard Gutvin, Achern; Tom Hodel, Teningen; Mirco Hupfer, Schuttertal; Tobias König, Neuried; Alex Leippi, Lahr; Patrick Meier, Schuttertal; Jana Meurer, Ettenheim; Edgar Rauch, Offenburg; Patrik Renkert, Neuried; Daniel Rogoschin, Schwanau; Tobias Ruf, Kappel-Grafenhausen; David Wagner, Meißenheim; Nik Moritz Wangler, Ettenheim; Raphael Wangler, Schuttertal; Andreas Weber, Lahr; Hans-Jakob Wilhelm, Lahr; Andreas Zehnle, Schuttertal