Nach dem feierlichen Einzug der 14 Schüler der Abschlussklasse hieß Schulleiterin Rita Bouthier die Versammelten zur Schuljahresabschlussfeier willkommen.

Zum Auftakt sangen die Klassen fünf und sechs „The best of Us“ im Chor. Anschließend sprachen der Amtsverwalter der Stadt, Norbert Beck, der Elternbeiratsvorsitzende Ralph Kammer und Katja Lutz, Vorsitzende des Schulvereins, Grußworte. Auch der ehemalige Bürgermeister Michael Pfaff war zur Feier mit Verabschiedung der Neuntklässler und der Schulleiterin gekommen.

Ein erster Höhepunkt war laut Bericht der Schule Freya Hettichs beeindruckende Darbietung von „Nothing Else Matters“, bei der sie sang und Gitarre spielte. Danach blickte Schulleiterin Rita Bouthier auf ein bewegtes Schuljahr 2023/24 zurück. Im Anschluss wurden die Belobigungen und Preise für herausragende schulische Leistungen verliehen. 22 Schüler erhielten für ihre herausragenden Leistungen einen Preis, der ab einem Notendurchschnitt von 1,7 vergeben wird. 17 weitere Schüler mit einem Schnitt zwischen 1,8 und 2,0 wurden mit einer Belobigung ausgezeichnet.

Zahlreiche Sonderpreise

Zum dritten Mal in Folge schaffte es Nils Eckert, Schulbester zu werden, wofür er von Norbert Beck den Preis der Stadt Alpirsbach verliehen bekam. In Klasse neun wurde Jonas Adrion als Bester des Abschlussjahrgangs mit dem Preis der Volksbank geehrt.

Thomas Kappel verlieh den drei Achtklässlern Maximilian Bühler, Nils Eckert und einem weiteren Schüler einen Preis für ihre Leistungen in den Mint-Fächern. Lucie Domiters besondere Leistungen in den Fremdsprachen, insbesondere in Französisch, in Klasse sechs wurden ebenfalls durch eine Auszeichnung gewürdigt. Ronja Zyma und Benjamin Schwenk aus Klasse neun wurden für ihr soziales Engagement und ihre Klassenkameraden Marcel Grossmann und Lenny Grohe für ihre jahrelange Tätigkeit im Bereich Veranstaltungstechnik geehrt.

Besonders stolz war die Schulgemeinschaft auf Nova Krautzig, die für ihren dritten Platz in Baden-Württemberg und 18. Platz in Deutschland unter den Achtklässlern beim Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ einen Pokal und einen besonderen Preis erhielt. Luka Andrianov hatte sich in diesem Wettbewerb eine Medaille verdient. Danach wurde den Schulwegbegleitern für ihren Einsatz gedankt und die scheidenden „Busbären“ wurden verabschiedet.

Den zweiten Teil des Abends, der sich nun um die Verabschiedung der Abgänger drehte, eröffnete der Schulabgänger Benjamin Schwenk mit dem Klavierstück „Perfect“ von Ed Sheeran. Sein Spiel bereitete die passende emotionale Atmosphäre für die Abschlussrede und humorvolle Award-Verleihung der Abgängerinnen Ariana Rajska und Dinah Lutz, deren Erinnerungen viele Zuschauer zum Lachen brachten.

Laternen zum Abschied

Katharina Willstumpf überreichte ihrer Klasse zum Abschluss nicht nur die Zeugnisse, sondern auch Laternen, die ihnen den weiteren Weg erhellen, den richtigen Weg weisen und sie vor Fehltritten bewahren sollten. Mit dem Stück „Vois sûr ton chemin“ der Klassen fünf und sechs und einem Lied des „Lehrerchorlegiums“ wurde in den letzten Teil des Abends, einer Danksagung an das schulische Personal, an die engagierten Eltern und an den Vorstand des Schulvereins sowie zur Verabschiedung von Rita Bouthier übergeleitet.

Schüler aller Klassen kamen noch einmal nach vorne und sagten Bouthier „Danke“ für all die Jahre, in denen sie für sie da gewesen war.

Belobigungen und Preise

Belobigungen

Mathilda Joos, Reutin; Sasan Strobel, Alpirsbach; Sofia Hensinger, Kaltbrunn; Sara Losic, Alpirsbach; Neline Stern, Oberbrändi; Emilia Benz, Reinerzau; Elli Kößl, Alpirsbach; Maximilian Bühler, Schiltach; Lea Heinzelmann, Alpirsbach; Lena Schiepe, Alpirsbach; Jasmin Schmider, Schiltach; Jonas Adrion, Alpirsbach; Levi Heizmann, 24-Höfe, sowie vier weitere Schüler, deren Namen die Schule aus Datenschutzgründen nicht nennt.

Preise

Mia Eßlinger, Betzweiler; Sam Haug, Wittendorf; Samuel Serrano, Alpirsbach; Leni Streubel, Alpirsbach; Emma Zinser, Alpirsbach; Luka Andrianov, Loßburg; Lucie Domiter, Rötenbach; Alina Krause, Rötenbach; Daniel Armbruster, Loßburg; Matteo Armbruster, Loßburg; Freya Hettich, Reutin; Josia Ruoff, Loßburg; Samantha Schillinger, Peterzell; Leni Soldner, Reutin; Nils Eckert, Rötenbach; Nova Krautzig, Reutin, sowie sechs weitere.