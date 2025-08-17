Fehlstart des FC 08 – die Gründe: Aufstiegskandidat spielt wie ein Absteiger – Giles macht Mut

Frust, Enttäuschung, Unverständnis – was ist mit dem FC 08 passiert? Das peinliche 0:2 gegen Aufsteiger Neckarsulm sorgt nicht nur bei Coach Steffen Breinlinger für Sorgenfalten.
Oberliga: Eine Momentaufnahme mit Symbolcharakter: Während Steffen Breinlinger nach der zweiten – jeweils verdienten – Heimniederlage in Folge alleine nachdenklich auf der Trainerbank sitzt, jubelt einige Meter daneben der Ex-Nullachter Cristian Giles, dessen Neckarsulmer gerade mit dem 2:0 den Traumstart des WFV-Verbandsliga-Meisters perfekt gemacht haben.