Fehlstart des FC 08 – die Gründe: Aufstiegskandidat spielt wie ein Absteiger – Giles macht Mut

Frust, Enttäuschung, Unverständnis – was ist mit dem FC 08 passiert? Das peinliche 0:2 gegen Aufsteiger Neckarsulm sorgt nicht nur bei Coach Steffen Breinlinger für Sorgenfalten.

Oberliga: Eine Momentaufnahme mit Symbolcharakter: Während Steffen Breinlinger nach der zweiten – jeweils verdienten – Heimniederlage in Folge alleine nachdenklich auf der Trainerbank sitzt, jubelt einige Meter daneben der Ex-Nullachter Cristian Giles, dessen Neckarsulmer gerade mit dem 2:0 den Traumstart des WFV-Verbandsliga-Meisters perfekt gemacht haben.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit echt gut gemacht, auch zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore. In der zweiten Hälfte haben wir es dann ordentlich wegverteidigt, wobei es uns Villingen – bis auf einige Phasen – auch recht einfach gemacht hat“, musste der Torjäger gegen seinen Ex-Verein nicht einmal selber einnetzen. Dies besorgten gegen eine teils amateurhafte 08-Defensive Nick Hellmann (24.) und Gianluca Trianni (29.). „Wir haben nicht die Zweikämpfe angenommen“, ärgerte sich der 08-Coach.

„Kollektives Versagen“

„Das war ein kollektives Versagen“, fand ein schwer enttäuschter 08-Fan nach dem Abpfiff die richtigen Worte. Vom Torwart (Andrea Hoxha sah nicht nur beim 0:1 nicht wirklich gut aus) bis zu den Stürmern (Marcel Sökler und der eingewechselte Fabio Pfeifhofer hatten Treffer auf dem Fuß oder Kopf): Villingen fand an diesem schwülen Samstag gegen einen Oberliga-Aufsteiger, dessen Ziel der Klassenerhalt ist, nicht statt.

Ob die Einstellung, das Zweikampfverhalten, die Umsetzung der taktischen Vorgaben, lautstarke Führungsspieler oder frische Impulse von den Bank: Villingen war in allen Belangen einer solide, aber nicht überragend spielenden Türkspor-Truppe unterlegen.

Klartext von Breinlinger

Der FC 08 legte also einen desolaten Heimauftritt hin – vor allem in der ersten Halbzeit.

Ex-Nullachter unter sich: Cristian Giles (rechts) und Tobias Weißhaar. Foto: Wiedemann

„In der zweiten Hälfte haben wir es dann nicht geschafft, den Punch zu setzen. Wir müssen nun schleunigst dazu kommen, dass wir wieder einen anderen Fußball zeigen. Das reicht so in der Oberliga nicht. Wir haben ganz andere Ansprüche“, weiß Steffen Breinlinger, dass nun der Druck zunehmen wird.

Und der Coach weiter: „Wir haben aus drei Heimspielen nur drei Punkte geholt. Wir müssen von einem Fehlstart reden.“

Giles macht Mut

„Es war erst der 3. Spieltag. Villingen hat eine gute Mannschaft, wird sich steigern“, machte Cristian Giles den Nullachtern Mut. Dies hoffen auch die langjährigen Villinger Tobias Weißhaar und Tevfik Ceylan, die ihren ehemaligen schwarz-weißen Mitstreiter nach dem Spiel herzlich begrüßten.

Bangen um den Kapitän

Am nächsten Samstag geht es für den FC 08 nun beim Topteam Pforzheim darum, die Wende zu erzwingen. Sollte auch das Spiel beim 1. CfR verloren gehen, steckt der Regionalliga-Absteiger in einer echten sportlichen Krise. Ob Kapitän Nico Tadic (muskuläre Probleme) dann helfen kann, ist offen.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (76. Glück), Busam, Rinaldi – Albrecht (46. Liserra), Tadic (34. Pfeifhofer), Pintidis, Cristilli, Feißt (60. Müller) – Sökler. Türkspor Neckarsulm: Rombach – Avdic, Hellmann, Sohm, Seybold (67. Lettieri), Trianni (88. Di Biccari), Neupert (90. Dietrich), Grupp, Eichinger, Alabas (79. Marmein), Giles (90. Erdem). Tore: 0:1 Hellmann (24.), 0:2 Trianni (29.).

Schiedsrichter: Jonas Becker (Waldbronn). Gelbe Karten: Liserra, Pintidis/Seybold. Zuschauer: 545.