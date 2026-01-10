Fehlerhafter Lohnabzug: Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert – Konflikt hält an

Frohe Botschaft für die Beamten: Der fehlerhafte Lohnabzug soll bis Anfang Februar ausgeglichen sein. Der Konflikt um die verfassungsgemäße Besoldung in Baden-Württemberg hält an.
„Gute Nachrichten“ hat das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) für die Staatsdiener parat: „Die technischen Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sind behoben“, heißt es auf der Webseite. Die zuvor fehlenden Daten zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung lägen dem LBV vor und würden derzeit in die Abrechnungssysteme übernommen.