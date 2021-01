Fehler werden bestraft TSG Balingen unterliegt bei Astoria mit 1:3

Bitter verlief auch die Entstehung des zweiten Treffers: Vogler musste bei einer Walldorfer Ecke draußen behandelt werden; Andreas Schön brachte den Eckstoß an die Strafraumgrenze zu Nico Hammann, der unbedrängt den Ball direkt nahm und links unten versenkte: 2:0 für Walldorf!

Aber Balingen ließ sich von diesem Rückstand nicht entmutigen, und wurde kurz vor der Halbzeit belohnt: Zunächst donnerte Cedric Guarino nach einer butterweichen Flanke von Pettenkofer den Ball ans Lattenkreuz; Astoria konnte nicht klären, Heim zog ab, und der Ball landete, von Seemanns Kopf noch leicht abgefälscht, zum 1:2-Anschlusstreffer im Winkel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verhinderte Hauser nach einem Schlenzer von Jonas Weik das 3:1. So ging es mit einem 2:1 in die Pause. Die TSG war wieder im Geschäft, und in der zweiten Halbzeit noch alles drin.

In der zweiten Hälfte taten sich die beiden Teams in Sachen Durchschlagskraft etwas schwer. Bis zur 60. Minute, als Seemann nach einem Fehlpass auf Heim spielte, doch Kristof verkürzte bei dessen Schuss den Winkel. Zwei Minuten später war es wieder Seemann, der den nächsten Konter einleitete und am Strafraum auf Foelsch spielte. Doch dessen Hereingabe verpasste Pettenkofer knapp.

Dafür rappelte es wenig später auf den anderen Seite: Der eingewechselte Tilmann Jahn setzte sich nach einem Balinger Fehlpass auf der rechten Seite durch, drang in den Strafraum ein, wurde nicht entscheidend angegriffen, und schoss zum 3:1 (79.) für die Hausherren ein. Damit war die Entscheidung gefallen und die zweite Balinger Niederlage in Folge Fakt.

Lange Zeit, sich zu grämen, haben die Eyacherstädter aber nicht. Bereits am Dienstag steht das Heimspiel gegen die SV Elversberg (17.30 Uhr) in der Bizerba-Arena an.