1 Armin Laschet hat seinen Stimmzettel falsch herum gefaltet. Foto: dpa/Federico Gambarini

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gibt am Sonntag kurz nach 11 Uhr seine Stimme für die Bundestagswahl ab – und macht dabei einen Fehler, der viel Kritik nach sich zieht.















Aachen - Kurz nach 11 Uhr schreitet Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Sonntag an seinem Wohnort in Aachen zur Wahlurne. Für wen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident stimmt, dürfte allen klar sein, offen zeigen, darf er es trotzdem nicht. Genau das hat Laschet allerdings gemacht – weil er seinen Stimmzettel falsch herum gefaltet hat.

Auf der Internetseite des Bundeswahlleiters heißt es unmissverständlich: „Der Stimmzettel muss vor dem Verlassen der Wahlkabine so gefaltet sein, dass nicht erkennbar ist, wie man gewählt hat.“ Und weiter: „Sie [müssen] in der Wahlkabine Ihren Stimmzettel so falten, dass Ihre Wahlentscheidung nicht erkennbar ist. Nur so kann das Wahlverfahren ordnungsgemäß ablaufen und das Wahlgeheimnis gewahrt werden.“

Kein Wunder also, dass die Kritik nicht lange auf sich warten ließ. Journalist und Moderator Daniel Bröckerhoff schrieb auf Twitter etwa: „Wahlleiter hätte Laschets Stimmabgabe zurückweisen müssen, weil klar ersichtlich war, für wen er abgestimmt hatte.“

Jens Clasen, stellvertretender Chefredakteur Digital bei Women’s Health, merkt an: „Der Mann, der zum Bundeskanzler gewählt werden will, weiß nicht, wie man wählt.“

Nico Wehnemann (Die Partei) zweifelt an Laschets Zurechnungsfähigkeit:

Twitter-Nutzer Michael Mayr, nach eigenen Angaben Grünen-Wähler, fragt sich: „Der will Bundeskanzler werden?“:

In der Bundestagswahlverordnung heißt es, der Wahlvorstand habe einen Wähler zurückzuweisen, „der seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist, oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat“.