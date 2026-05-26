Fehlende Schulweg-Sicherheit: „Mini-Kreisel“ bleibt eine Gefahr für Kinder

Der „Mini-Kreisel“ an der Wehrer Straße in Schopfheim gilt seit über zehn Jahren als Gefahrenstelle. Einmal mehr wurde nun im Gemeinderat über Verbesserungen diskutiert.
Die Unfallgefahr war dem Kreisverkehr kurz vor dem Schopfheimer Ortsausgang Richtung Wehr schon bei seinem Bau im Jahr 2009 eingeschrieben: Der Durchmesser ist vergleichsweise klein, sodass oft kaum zu erkennen ist, wer noch drin ist und wer schon wieder draußen. Zugleich stoßen hier gleich fünf Straßen theoretisch gleichberechtigt aufeinander - die bevorzugt von Autos genutzte Wehrer Straße, zugleich Kreisstraße und Zufahrt zu B 317 und B 518, dabei allerdings deutlich dominanter als die von radelnden Schülern auf ihrem Weg zwischen Fahrnau und Schulquartier am Schlierbach genutzten Seitenarmen (Stettiner Straße und Hebelstraße).