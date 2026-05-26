Fehlende Schulweg-Sicherheit: „Mini-Kreisel“ bleibt eine Gefahr für Kinder

Der „Mini-Kreisel“ an der Wehrer Straße in Schopfheim gilt seit über zehn Jahren als Gefahrenstelle. Einmal mehr wurde nun im Gemeinderat über Verbesserungen diskutiert.

Die Unfallgefahr war dem Kreisverkehr kurz vor dem Schopfheimer Ortsausgang Richtung Wehr schon bei seinem Bau im Jahr 2009 eingeschrieben: Der Durchmesser ist vergleichsweise klein, sodass oft kaum zu erkennen ist, wer noch drin ist und wer schon wieder draußen. Zugleich stoßen hier gleich fünf Straßen theoretisch gleichberechtigt aufeinander - die bevorzugt von Autos genutzte Wehrer Straße, zugleich Kreisstraße und Zufahrt zu B 317 und B 518, dabei allerdings deutlich dominanter als die von radelnden Schülern auf ihrem Weg zwischen Fahrnau und Schulquartier am Schlierbach genutzten Seitenarmen (Stettiner Straße und Hebelstraße).

Radfahrer werden oft übersehen In der Praxis führt das dazu, dass auf der Kreisstraße/Wehrer Straße fahrende Autos sich das Ausfahren des Kreises oft sparen und einfach geradewegs über den Kreisel hinüberfahren, und dass die aus den vermeintlichen „Nebenstraßen“ einfahrende Verkehrsteilnehmer dabei gern übersehen werden.

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Die Versuche, die Situation mit Hinweis-Schildern, Tempo 30 und zuletzt mit Blinklichtern (installiert auf Grundlage der Verkehrsschau 2023) zu entschärfen, konnten das Problem nicht lösen, kritisierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Vater aus Fahrnau und fand mit seiner Kritik starken Widerhall im Gremium. „Es funktioniert nach wie vor nicht. Trotz der Maßnahmen gibt es immer noch Beinahe-Unfälle mit Kindern.“

Beinahe-Unfälle tauchen in Statistik nicht auf

Zwar taucht der Kreisverkehr in der aktuellen Unfallstatistik der Polizei nur mit einem Unfall auf. Das aber habe wenig Aussagekraft, so der Tenor der Wortmeldungen im Gremium: Zu gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen komme es an dieser Stelle ständig - diese würden jedoch kaum offiziell gemeldet und finden sich daher auch nicht in der Statistik, bestätigte auch Gemeinderat Sven Hendrik-Wünsch (Freie Wähler): „Ein Kind fällt vom Rad, steht wieder und kommt mit dem Schrecken davon: Solche Unfälle gibt es dort sehr häufig, sie tauchen nur in keiner Statistik auf“. Auch sein eigenes Kind sei dort schon angefahren worden, und ähnliche Schilderungen bekomme er aus zahlreichen Familien in seinem Umfeld zugetragen.

„Frage der Zeit, bis was Schweres passiert“

Faktisch habe die Stadt hier einen Beinah-Unfall-Hotspot, der dringend weiter entschärft werden müsse, so Wünsch weiter. „Ansonsten ist es eine Frage der Zeit, bis etwas Schweres passiert. Und das möchte ich mir nicht vorwerfen lassen.“

„Das ist ein Riesenproblem“, bestätigte Gemeinderatskollegin Samira Böhmisch (Grüne) ebenfalls aus eigener Erfahrung, in diesem Fall als Radfahrerin, die aus Richtung Eichen in den Kreisverkehr einfährt - ein Arm, der von den Autofahrern auf der Wehrer Straße in Richtung Innenstadt erst in allerletzter Sekunde überhaupt einsehbar ist.

Fachbereichsleiter Patrik Bender verwies auf die Unfallstatistik - der Kreisverkehr sei kein Unfallschwerpunkt mehr, nur noch Häufungsstelle - und auf die laufende Schulwegplanung, in deren Zuge man die Schülerströme womöglich anders durchs Oberfeld lenken könnte, wie Bürgermeister Dirk Harscher ergänzte.

Alle Möglichkeiten ausgereizt?

„Weitere Maßnahmen sind von Seiten der Verkehrsbehörde erstmal nicht vorgesehen“, bekannte Bender - und sah die verkehrsrechtlichen Möglichkeiten angesichts von Tempo 30, Blinklichtern und Beschilderung denn auch eigentlich ausgereizt: „Was wollen sie da denn noch machen?“

Wer ist überhaupt zuständig?

Baulich wäre sicher noch einiges drin - da aber stellt sich die Frage der Zuständigkeit und damit der Finanzierung, wie in den Wortmeldungen vom Ratstisch deutlich wurde: Der Verkehrsknotenpunkt ist in Sachen Zuständigkeiten ein Mischwesen: Während der Kreis Baulastträger der Wehrer Straße/Kreisstraße ist, liegt die Zuständigkeit für die andren Straßen bei der Gemeinde. Zudem gelte es gegenüber dem Kreis, „das Argument aus dem Weg zu räumen, dass wir den Kreisel haben wollten und deshalb auch zahlen müssen“, wie der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz ausführte. Gemeinderat Thomas Kuri (CDU) mahnte für den weiteren Prozess zu mehr Eile: „Der Zeithorizont ist sehr unbefriedigend.“

Weitere Maßnahmen nötig

Schmitz betonte, dass es Sinn gemacht habe, die bisherigen Maßnahmen wie Markierungen, Beschilderung und Signalisierung zu versuchen. Allerdings sei „auch uns bewusst geworden, dass es nicht den notwendigen Erfolg gebracht hat.“ Daher wolle man nun gemeinsam mit dem Landkreis eruieren, was noch möglich ist. „Klar ist: Wir können nicht die Hände in den Schoss legen. Es wird weitere Maßnahmen geben müssen.“