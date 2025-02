Fehlende Mitarbeiter: Schwarzwaldverein Betzweiler-Wälde löst Fahrradgruppe auf

Demonstration in Loßburg „Fridays for Future“ - Erderwärmung gefährdet Wohlstand und Frieden

Auch die Loßburger Ortsgruppe von „Fridays for Future“ beteiligte sich am bundesweiten Klimastreik. Ihrem Aufruf zur Demonstration für eine konsequente Klimapolitik folgten rund 70 Menschen – manche davon sogar per Pferdekutsche.