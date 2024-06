Fehlalarme per E-Call

1 Wenn es knallt, soll E-Call helfen: Im Notfall wird automatisch die Rettungsleitstelle angerufen. (Symbolfoto) Foto: © Panumas – stock.adobe.com

Wertvolle Momente soll das System E-Call im Ernstfall sparen. Doch nicht immer bedeutet ein auf diesem Weg ausgelöster Notruf auch, dass ein Verkehrsunfall passiert ist. Trotz Fehlalarmen überwiegen die Vorteile, finden Feuerwehr und Polizei.









Es ist Samstagmorgen, 7.24 Uhr, als der Notruf eingeht: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Mühlbachstraße in Peterzell. Die Abteilungen Stadt und Peterzell/Stockburg der St. Georgener Feuerwehr rücken mit fünf Fahrzeugen und knapp 30 Kräften aus, wie Gesamtkommandant Christoph Kleiner auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Auch fünf Einsatzkräfte des Rettungsdiensts machen sich in drei Fahrzeugen zur Unfallstelle auf, dazu zwei Polizisten.