Fehlalarm in St. Georgen

1 Die Schläuche der Feuerwehr St. Georgen kommen am Montag nicht zum Einsatz. Das Auslösen einer Brandmeldeanlage entpuppt sich als Fehlalarm. Foto: Moser

Als Fehlalarm hat sich ein Brandalarm entpuppt, zu dem die Feuerwehr St. Georgen am Montag um die Mittagszeit ausrückte. Vermutlich infolge eines technischen Defekts löste die Brandmeldeanlage aus. Schaden entstand folglich keiner.















St. Georgen - Zu einem Brandalarm in der Friedrich-Ebert-Straße ist die Feuerwehr St. Georgen am Montag um die Mittagszeit ausgerückt – ein Fehlalarm, wie sich nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte schnell herausstellte. Die Brandmeldeanlage des Gebäudes, das direkt an der Kreuzung der Friedrich-Ebert- mit der Bahnhofstraße steht, hatte ausgelöst.

Grund dafür sei ersten Erkenntnissen zufolge eine Rauchentwicklung im Kompressorraum gewesen, berichtete der stellvertretende Feuerwehrkommandant Florian Jäckle im Gespräch mit unserer Redaktion. Vermutlich sei dies auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Gebrannt hatte es jedenfalls nicht, weshalb auch kein Schaden entstanden war.

17 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr St. Georgen war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort, die keine halbe Stunde nach ihrem Eintreffen bereits wieder die Rückfahrt antreten konnten. Zu löschen gab es nichts.