Fehlalarm in Offenburg: System löst Fehlalarm aus

Ein herzförmiger Luftballon war laut Meldung für den Alarm verantwortlich Foto: dpa







Eine automatische Brandmeldeanlage hat am Dienstagvormittag um 9:10 Uhr in Offenburg einen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Bei der anschließenden Erkundung des betroffenen Gebäudes stellte die Feuerwehr fest, dass kein Brand vorlag. Stattdessen hatte sich ein verirrter Luftballon in Herzform unmittelbar vor einem Rauchmelder verfangen. Durch die Bewegung des Ballons wurde der Infrarot-Lichtstrahl im Inneren des Melders unterbrochen. Das System interpretierte dies als mögliche Rauchentwicklung und löste daraufhin den Alarm aus.