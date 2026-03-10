Fehlalarm in Offenburg: System löst Fehlalarm aus
Ein herzförmiger Luftballon war laut Meldung für den Alarm verantwortlich Foto: dpa

Nachdem ein verirrter Luftballon Fehlalarm in einem Meldesystem auslöste, rückte die Offenburger Feuerwehr aus.

Eine automatische Brandmeldeanlage hat am Dienstagvormittag um 9:10 Uhr in Offenburg einen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Bei der anschließenden Erkundung des betroffenen Gebäudes stellte die Feuerwehr fest, dass kein Brand vorlag. Stattdessen hatte sich ein verirrter Luftballon in Herzform unmittelbar vor einem Rauchmelder verfangen. Durch die Bewegung des Ballons wurde der Infrarot-Lichtstrahl im Inneren des Melders unterbrochen. Das System interpretierte dies als mögliche Rauchentwicklung und löste daraufhin den Alarm aus.

 

Feuerwehr gibt Entwarnung

Die Einsatzkräfte entfernten den Ballon und setzten laut der lokalen Nachrichtenagentur einsatz-report 24 die Brandmeldeanlage zurück. Anschließend konnten sie den Einsatz ohne weitere Maßnahmen beenden und wieder einrücken. Solche Fehlalarme kommen gelegentlich vor, da Brandmeldeanlagen sehr sensibel auf Veränderungen im Messbereich reagieren“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Fremdkörper wie Insekten, Staub oder – wie in diesem Fall – ein Luftballon können den Sensor beeinflussen.

