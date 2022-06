1 Die kleine Hofkapelle in Beckhofen ist im Jahr 1874 die Ursache für viele Streitigkeiten. Foto: Schimkat

Um die kleine Hofkapelle in Beckhofen rankt eine lange Geschichte, geprägt von Bitterkeit, Ärger und einer Fehde zwischen Pfarrern und Dorfbewohnern. Auch heute noch ist längst nicht alles perfekt.















Brigachtal-Beckhofen - Pfarrer Stephan Wehrle trat 1874 in Kirchdorf die Pfarrstelle an und war auch für die Hofkapelle in Beckhofen zuständig. Da er bei seinem Dienstantritt die Kapelle in einem baufälligen und verwahrlosten Zustand vorfand, wollte er dort keine Messen feiern. Auf Wunsch des Eigentümers übernahm er die Reparatur mit unsäglicher Mühe und bezahlte alle Kosten voraus. Das Zurückzahlen des Eigentümers an ihn ging nur über ein Gerichtsverfahren, dass der Miteigentümer verlor.

Mangelhafter Zustand der Kreuzwegstationen

1878 fragte Bischof Lothar Kübel den Pfarrer wie es mit dem Gottesdienst in Beckhofen aussah und dieser erklärte ihm, alles sei in gutem Zustand, aber er wolle dort nach all dem Ärger keine Messe halten. Doch er ließ sich überreden und sorgte dafür, dass die alten Kreuzwegstationen von der Kirche in Klengen nach Beckhofen kommen. Auch die 14 Kreuzwegstationen befanden sich in einem mangelhaften und verwahrlosten Zustand. Schreiner Anton Hippach in Kirchdorf leimte die zerrissenen Tafeln und fertigte zu jedem ein Kreuz an, wofür er 50 Mark erhielt. Gustav Fischer aus Villingen besserte die Ölgemälde wieder aus.

Gestörtes Verhältnis

Wie sehr das Verhältnis zwischen Pfarrer Wehrle und den Beckhofenern gestört war zeigte die Tatsache, dass er die Kapelle seit 1878 nicht mehr betreten hatte. Es musste also gewartet werden, bis ein neuer Pfarrer den Pfarrer Wehrle ablöste. Mit Hilfe mehrerer Bittbriefe, auch von Ferdinand Hirt, Josef Seng und Ignatz Hirt wurde dann in einem Beschluss vom 21. Januar 1892 für die Beckhoferkapelle angeordnet: "Es wird gestattet, dass in der Kapelle zu Beckhofen jeden zweiten Monat, also sechs mal im Jahr, das Heilige Messopfer dargebracht werden darf".

Es gab jedoch eine Bedingung: Die Besitzer der Kapelle müssen diese in ordentlichem Zustand halten, als Ganggebühr und für Beschaffung des Frühstücks muss jedes Mal dem Geistlichen eine Mark und 50 Pfund entrichteten werden. Außerdem sollte jeder Ministrant für jede Heilige Messe 20 Pfund erhalten und der Geistliche sollte bei Schnee oder schlechtem Wetter durch ein anständiges Fuhrwerk abgeholt werden. Die Erlaubnis wurde auf fünf Jahre erteilt.

Beckhofen einst ein wichtiges Klostergut

1924 stimmte der Bürgerausschuss der Gemeinde Klengen einer Vereinigung mit der Markung Beckhofen zu. Der Gemeindewald von Beckhofen wurde zu je ein Drittel an die drei Höfe verteilt. Am 2. Februar 1929 hörte Beckhofen auf, als eigene Gemarkung zu existieren. Nur noch alte Grenzsteine mit dem Wappen des Klosters St. Georgen erinnern daran, dass Beckhofen einmal ein wichtiges Klostergut der St. Georgener Mönche war.

Kulturelles Erbe muss erhalten bleiben

Nachdem sich die Eigentümer Hirt und Maier geeinigt hatten, dass sie die Kapelle in jedem Fall erhalten wollen, wurden Kostenvoranschläge an das Landesdenkmalamt nach Freiburg geschickt. Das sicherte einen beachtlichen Zuschuss für die Renovierungskosten zu. Eine Drainage rund um die Kapelle wurde verlegt, das Dach wurde saniert, um den Innenraum trocken zu legen und ein neues Gestühl wurde gefertigt.

Dank vieler ehrenamtlichen Helfer konnte am Muttertag 1995 wieder eine vorzeigbare Kapelle der Öffentlichkeit präsentiert werden. Doch laut Josef Vogt wäre es wieder an der Zeit, einige Arbeiten, auch gegen Feuchtigkeit, durchzuführen, um das kulturelle Erbe zu erhalten.

