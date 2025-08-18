Feedback-Kultur in Unternehmen Job-Ghosting: Das ewige Warten auf eine Antwort
Isabell Erb 18.08.2025 - 06:00 Uhr
Man schreibt eine Bewerbung und die Antwort kommt ... nie. Das sogenannte „Ghosting“ ist im Recruiting weit verbreitet. Wie kann man vorbeugen? Ein Karriereexperte gibt Tipps.
Als Leonie Meyer (Name geändert) im Mai ihre Masterarbeit abgibt, ist sie voller Zuversicht. Gerade hat sich die 27-Jährige auf ihre Traumstelle beworben. Dass die Konkurrenz groß sein wird, ist ihr schon klar. Aber sie hat sich große Mühe mit der Bewerbung gegeben, sich genau über das Unternehmen informiert. Trotzdem wartet sie Wochen und Monate auf eine Antwort. Die allerdings, das schon mal vorweg, kommt nie. Sie wurde, umgangssprachlich formuliert, von der Personalabteilung „geghostet“.