Fechner beim Sozialverband: Lahrer VdK spart beim Besuch der SPD nicht mit Kritik

Pflege, Long Covid, Rentenreform und schwindendes Ehrenamt: Beim Besuch von SPD-Vertretern in der Lahrer VdK-Geschäftsstelle wurde klar, wie groß die sozialen Baustellen sind.
Es war ein Großaufgebot der Sozialdemokraten, das sich in der Geschäftsstelle des VdK-Kreisverbands in Lahr einfand, um sich mit dem VdK-Vorstand auszutauschen. Mit dabei waren der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Katja Mast (ebenfalls SPD). Dazu kamen Kai Schröder-Klings, SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Lahr, sowie der Lahrer Ortsverbandsvorsitzende Sino Boeckmann.