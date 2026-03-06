FDP warnt vor höheren Parkgebühren: „Dann sind unsere Städte leer“

Um Mehreinnahmen wird gerungen. Aber eine Preiserhöhung fürs Parken in VS wird es vorerst nicht geben – obwohl dazu einige Vorschläge auf dem Tisch lagen.
Kurz, aber keineswegs schmerzlos wurde im Zuge der Haushaltsberatungen Villingen-Schwenningen auch um die Parkgebühren gerungen. Sowohl die SPD, als auch die Grünen hatten Änderungsvorschläge zur eigentlich ins Auge gefassten Erhöhung um 25 Prozent in der Parkzone 1 von 1,20 Euro auf 1,50 Euro und um 40 Prozent – von 60 Cent auf 1,50 Euro in der Parkzone zwei.