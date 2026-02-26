FDP und Oest in Freudenstadt: Klimaschutz und Autoindustrie – (k)ein Widerspruch?

Erfolgreicher Klimaschutz und eine erfolgreiche Autoindustrie sind keine Gegensätze, findet die FDP.
Die Hiobsbotschaften aus der Automobilindustrie in Baden-Württemberg häufen sich. Dabei arbeiten knapp eine halbe Million Menschen im Automobilumfeld – bei Herstellern oder Zulieferern. Zwei Drittel der Bevölkerung besitzen ein Fahrzeug mit Verbrenner-Motor, viele sind auf ein eigenes Auto angewiesen, schreibt FDP-Kreisvorsitzender Timm Kern in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig sollen ambitionierte Klimaziele erreicht werden.