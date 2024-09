FDP-Stadtverband VS: Bonath zieht sich von Spitze zurück

„In einem schwierigen politischen Umfeld ist es uns gelungen, drei Mandate im Gemeinderat und zwei im Kreis zu erringen. Dies ist ein großer Erfolg, gerade wenn man die bundesweite Lage für die FDP im Vergleich zu 2019 berücksichtigt“, betonte die Vorsitzende Petra Neumann.

Nach dem Rückzug von Frank Bonath von seinem Amt als Co-Vorsitzender zur diesjährigen Jahreshauptversammlung bleibt die Schwenningerin Petra Neumann im Amt der Vorsitzenden, zuvor teilten sich beide die Doppelspitze.

„Idealer Zeitpunkt“

Bonath zieht sich aus der Führungsrolle zurück, um sich verstärkt seinen vielfältigen politischen Aufgaben zu widmen. „Als Landtagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Gemeinderat sowie als frisch ernannter haushaltspolitischer Sprecher und Vorsitzender des FDP-Arbeitskreises Finanzen stehen für mich zahlreiche Herausforderungen an. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die alleinige Führung an Petra Neumann zu übergeben, die den Stadtverband schon seit zwei Jahren voranbringt,“ erklärte er.

Ein weiterer Höhepunkt war die Wahl von Lukas Stiepermann zum neuen Schatzmeister, der einstimmig gewählt wurde. Petra Neumann lobte das konstruktive Miteinander im Stadtverband und zeigte sich zuversichtlich, dass die FDP auch in Zukunft stark aufgestellt ist. Auch der Bundestagskandidat der FDP, Mark Hohensee, und der Kreisvorsitzende Patrick Leismann gratulierten zu den Wahlerfolgen und würdigten den engagierten Einsatz des Stadtverbands.

Im Anschluss an die formalen Punkte hatten die Mitglieder die Gelegenheit, einen spannenden Vortrag von Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WIR VS GmbH, zu hören. „Die Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung der Region waren sehr informativ und haben uns neue Perspektiven aufgezeigt“, so Petra Neumann.