FDP-Politiker aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen: So hat Julian Grünke zu Sondervermögen und Schuldenbremse abgestimmt

So hat Julian Grünke zu Sondervermögen und Schuldenbremse abgestimmt

1 FDP-Politiker Julian Grünke aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen Foto: Sanjar Khaksari/Sanjar Khaksari

Der FDP-Politiker Julian Grünke, Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen, scheidet kommende Woche aus dem Bundestag aus. Am Dienstagmittag entschied er aber nochmals über das milliardenschwere Paket mit.









Link kopiert



Der Bundestag hat am Dienstagmittag in einer Sondersitzung die Reform der Schuldenbremse und das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität verabschiedet. Die Abstimmung zu dem von CDU/CSU, SPD und Grünen ausgehandelten Paket war vorab mit Spannung erwartet worden.